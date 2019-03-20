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Return Two Limit - эксперт для MetaTrader 5
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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Автор идеи: Andrey Kornishkin
Автор MQL5-кода: barabashkakvn
Принцип работы
В определенное время (Start Hour::Start Minute) выставляются два отложенных ордера: Buy limit и Sell limit (при этом в рынке не должно быть отложенных ордеров). Сразу же задаются уровни Стоп лосс (Stop Loss) и Тейк профит (Take Profit). Больше ничего не делается - даже Трейлинг не применяется.
Отложенные ордера выставляются на расстоянии Indent от текущей цены и если спред не превышает Allowable spread.
ВНИМАНИЕ: Советник проверяет время только в момент рождения нового бара, поэтому рекомендуется согласовывать таймфрейм и значение Start Hour::Start Minute.
Пример запуска на EURUSD,H1:
Одновременное открытие двух позицийClose Profit Grid
Полуавтоматическая торговая система: закрытие по нескольким символам при достижении минимальной прибыли.
Торговая стратегия на основе пользовательского индикатора Custom Moving Average LevelsClose Current Symbol Panel
Панель закрытия позиций на базе класса CDialog. Кнопка на базе класса СButton. Текстовые метки на базе класса CLabel.