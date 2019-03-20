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Return Two Limit - эксперт для MetaTrader 5

AM2
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1742
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Автор идеиAndrey Kornishkin

Автор MQL5-кодаbarabashkakvn

Принцип работы

В определенное время (Start Hour::Start Minute) выставляются два отложенных ордера: Buy limit и Sell limit (при этом в рынке не должно быть отложенных ордеров). Сразу же задаются уровни Стоп лосс (Stop Loss) и Тейк профит (Take Profit). Больше ничего не делается - даже Трейлинг не применяется.

Отложенные ордера выставляются на расстоянии Indent от текущей цены и если спред не превышает Allowable spread.

ВНИМАНИЕ: Советник проверяет время только в момент рождения нового бара, поэтому рекомендуется согласовывать таймфрейм и значение Start Hour::Start Minute.

Пример запуска на EURUSD,H1:

Return Two Limit


Bandage Bandage

Одновременное открытие двух позиций

Close Profit Grid Close Profit Grid

Полуавтоматическая торговая система: закрытие по нескольким символам при достижении минимальной прибыли.

Custom Moving Average Levels EA Custom Moving Average Levels EA

Торговая стратегия на основе пользовательского индикатора Custom Moving Average Levels

Close Current Symbol Panel Close Current Symbol Panel

Панель закрытия позиций на базе класса CDialog. Кнопка на базе класса СButton. Текстовые метки на базе класса CLabel.