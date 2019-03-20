Return Two Limit

Автор идеи: Andrey Kornishkin

Автор MQL5-кода: barabashkakvn

Принцип работы



В определенное время (Start Hour::Start Minute) выставляются два отложенных ордера: Buy limit и Sell limit (при этом в рынке не должно быть отложенных ордеров). Сразу же задаются уровни Стоп лосс (Stop Loss) и Тейк профит (Take Profit). Больше ничего не делается - даже Трейлинг не применяется.

Отложенные ордера выставляются на расстоянии Indent от текущей цены и если спред не превышает Allowable spread.

ВНИМАНИЕ: Советник проверяет время только в момент рождения нового бара, поэтому рекомендуется согласовывать таймфрейм и значение Start Hour::Start Minute.



Пример запуска на EURUSD,H1:







