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Советники

Two Timeframes - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1877
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
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Принцип работы

Советник обращается к данным индикатора iVIDyA (Variable Index Dynamic Average, VIDYA) на двух таймфреймах - на текущем и на Second TimeFrame. Для каждого таймфрейма задаётся условие роста или разворота индикатора. Условие кодируется двумя ячейками совпадающими с номерами баров #1 и #0. Например код "-1 1" означает:

  • "1" -> значение индикатора на баре #0 больше, чем на баре #1
  • "-1" -> значение индикатора на баре #1 меньше, чем на баре #2.

Two Timeframes

В итоге направление для позиции BUY и для позиции SELL задаётся двумя параметрами направления - для текущего таймфрейма и для второго таймфрейма:

BUY direction on current timeframe
BUY direction on second timeframe
Sell direction on current timeframe
Sell direction on second timeframe


Подробнее о настройках советника:

Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется. 

Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.


Торговые настройки

В советнике можно как включать так и выключать уровни Stop LossTake Profit и Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0". Трейлинг можно задавать двумя способами:

  • трейлинг с минимальным интервалом в секундах (параметр Trailing and signal должен быть больше или равен "10")
  • трейлинг только в момент рождения нового бара (параметр Trailing and signal должен быть меньше "10")


Дополнительные возможности

    • Only one positions - в рынке всегда только одна позиция
    • Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала

    Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется. 

    Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.


    Управление размером позиции (расчёт лота)

    Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").

    Close Current Symbol Panel Close Current Symbol Panel

    Панель закрытия позиций на базе класса CDialog. Кнопка на базе класса СButton. Текстовые метки на базе класса CLabel.

    Custom Moving Average Levels EA Custom Moving Average Levels EA

    Торговая стратегия на основе пользовательского индикатора Custom Moving Average Levels

    Tech-Assistant Tech-Assistant

    Бот-ассистент, помогает торговать по трендовым и уровням, пока трейдер не у терминала.

    WPR EA WPR EA

    Торговая стратегия на базе индикатора iWPR (Williams’ Percent Range, %R)