Two Timeframes

Принцип работы



Советник обращается к данным индикатора iVIDyA (Variable Index Dynamic Average, VIDYA) на двух таймфреймах - на текущем и на Second TimeFrame. Для каждого таймфрейма задаётся условие роста или разворота индикатора. Условие кодируется двумя ячейками совпадающими с номерами баров #1 и #0. Например код "-1 1" означает:

" 1 " -> значение индикатора на баре #0 больше, чем на баре #1

" -> значение индикатора на баре #0 больше, чем на баре #1 "-1 " -> значение индикатора на баре #1 меньше, чем на баре #2.





В итоге направление для позиции BUY и для позиции SELL задаётся двумя параметрами направления - для текущего таймфрейма и для второго таймфрейма:

BUY direction on current timeframe BUY direction on second timeframe Sell direction on current timeframe Sell direction on second timeframe





Подробнее о настройках советника:

Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется. Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.





Торговые настройки



В советнике можно как включать так и выключать уровни Stop Loss, Take Profit и Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0". Трейлинг можно задавать двумя способами:

трейлинг с минимальным интервалом в секундах (параметр Trailing and signal должен быть больше или равен "10")

должен быть больше или равен "10") трейлинг только в момент рождения нового бара (параметр Trailing and signal должен быть меньше "10")





Дополнительные возможности

Only one positions - в рынке всегда только одна позиция

- в рынке всегда только одна позиция Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала

Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется. Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.





Управление размером позиции (расчёт лота)

Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").