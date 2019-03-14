Данный скрипт автоматизирует такую задачу: необходимо открыть графики всех символов из окна "Обзор рынка", причём таймфрейм должен быть одинаковым.

Пример применения:

Необходимо увидеть как цена двигалась за последний год на таймфрейме D1. Для этого на график наносятся две вертикальные линии ограничивающие один год:





Затем сохраняем этот график в шаблон "default.tpl" (правый клик на графике -> Шаблоны -> Сохранить шаблон ...). Теперь все вновь открываемые графики будут содержать две вертикальные линии.

Остаётся запустить скрипт "Open All in Market Watch" и выбрать таймфрейм D1. Переключаться между графиками удобно при помощи клавиатуры:

Ctrl+F6 Активизировать предыдущее окно графика. Crtl+Shift+F6 Активизировать следующее окно графика.





Допустим в окне "Обзор рынка" находится 60 символов - вручную 60 раз выполнить команду "Открыть график" было бы довольно проблематично.