Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Open All in Market Watch - скрипт для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2101
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Данный скрипт автоматизирует такую задачу: необходимо открыть графики всех символов из окна "Обзор рынка", причём таймфрейм должен быть одинаковым.
Пример применения:
Необходимо увидеть как цена двигалась за последний год на таймфрейме D1. Для этого на график наносятся две вертикальные линии ограничивающие один год:
Затем сохраняем этот график в шаблон "default.tpl" (правый клик на графике -> Шаблоны -> Сохранить шаблон ...). Теперь все вновь открываемые графики будут содержать две вертикальные линии.
Остаётся запустить скрипт "Open All in Market Watch" и выбрать таймфрейм D1. Переключаться между графиками удобно при помощи клавиатуры:
Ctrl+F6
Активизировать предыдущее окно графика.
Crtl+Shift+F6
Активизировать следующее окно графика.
Допустим в окне "Обзор рынка" находится 60 символов - вручную 60 раз выполнить команду "Открыть график" было бы довольно проблематично.
Советник по пользовательскому индикатору ADX ExtremumADX Extremum
Индикатор на основе стандартного ADX - отображает экстремальные точки
Индикатор для определения относительной силы импульса, с помощью которого можно более точно предугадать коррекцию а также изредка скальпировать при достижении критических значенийMarket Capture 2
Торговая стратегия одновременного открытия разнонаправленных позиций.