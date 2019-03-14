CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Скрипты

Open All in Market Watch - скрипт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2101
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Данный скрипт автоматизирует такую задачу: необходимо открыть графики всех символов из окна "Обзор рынка", причём таймфрейм должен быть одинаковым. 

Пример применения:

Необходимо увидеть как цена двигалась за последний год на таймфрейме D1. Для этого на график наносятся две вертикальные линии ограничивающие один год:

Open All in Market Watch

Затем сохраняем этот график в шаблон "default.tpl" (правый клик на графике -> Шаблоны -> Сохранить шаблон ...). Теперь все вновь открываемые графики будут содержать две вертикальные линии. 

Остаётся запустить скрипт "Open All in Market Watch" и выбрать таймфрейм D1. Переключаться между графиками удобно при помощи клавиатуры:

Ctrl+F6

Активизировать предыдущее окно графика.

Crtl+Shift+F6

Активизировать следующее окно графика.


Допустим в окне "Обзор рынка" находится 60 символов - вручную 60 раз выполнить команду "Открыть график" было бы довольно проблематично.

ADX Extremum EA ADX Extremum EA

Советник по пользовательскому индикатору ADX Extremum

ADX Extremum ADX Extremum

Индикатор на основе стандартного ADX - отображает экстремальные точки

Relative Impulse Force MT5 Relative Impulse Force MT5

Индикатор для определения относительной силы импульса, с помощью которого можно более точно предугадать коррекцию а также изредка скальпировать при достижении критических значений

Market Capture 2 Market Capture 2

Торговая стратегия одновременного открытия разнонаправленных позиций.