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Советники

ADX Extremum EA - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2731
Рейтинг:
(9)
Опубликован:
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Принцип работы

Советник работает на основе сигналов пользовательского индикатора ADX Extremum

ADX Extremum

Учитывается самый "молодой" сигнал. Если сигнал на баре #0 - тогда такой сигнал игнорируется.

Подробнее о настройках советника:

Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется. 

Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.


Торговые настройки

В советнике можно как включать так и выключать уровни Stop LossTake Profit и Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0". Трейлинг можно задавать двумя способами:

  • трейлинг с минимальным интервалом в секундах (параметр Trailing and signal должен быть больше или равен "10")
  • трейлинг только в момент рождения нового бара (параметр Trailing and signal должен быть меньше "10")


Дополнительные возможности

    • Only one positions - в рынке всегда только одна позиция
    • Reverse - переворот торгового сигнала
    • Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала

    Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется. 

    Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.


    Управление размером позиции (расчёт лота)

    Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").

    ADX Extremum ADX Extremum

    Индикатор на основе стандартного ADX - отображает экстремальные точки

    Locking profit Locking profit

    Краткое описание

    Open All in Market Watch Open All in Market Watch

    Открывает графики всех символов в окне "Обзор рынка"

    Relative Impulse Force MT5 Relative Impulse Force MT5

    Индикатор для определения относительной силы импульса, с помощью которого можно более точно предугадать коррекцию а также изредка скальпировать при достижении критических значений