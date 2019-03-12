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Locking profit - эксперт для MetaTrader 5

nemo8111
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2449
Рейтинг:
(16)
Опубликован:
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Автор идеи - Артур

автор кода mq5 - barabashkakvn

Принцип работы

Отслеживаем уровень прибыли (Profit) и убытка (Loss) позиций. Если позиция достигает уровня прибыли – она просто закрывается. А вот когда позиция убыточна и достигает уровня убытка, тогда открывается противоположная ей позиция – таким образом убыток ставится в замок.

Выход из замка

За счёт закрытия прибыльных позиций 


Locking profit

Для возможности демонстрации работы в советник включена функция OnTimer(), которая каждые шесть часов открывает позицию (OnTimer() работает только если советник запущен в Тестере стратегий).


Size of candles 3 _text_ Size of candles 3 _text_

Размер бара. Размер свечи считается по формуле: "уменьшаемое" минус "вычитаемое".

Smart mix of MFI, RSI and Stoch Smart mix of MFI, RSI and Stoch

Индикатор показывает зоны специфического сочетания MFI, RSI и Stoch

ADX Extremum ADX Extremum

Индикатор на основе стандартного ADX - отображает экстремальные точки

ADX Extremum EA ADX Extremum EA

Советник по пользовательскому индикатору ADX Extremum