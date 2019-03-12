Locking profit

Автор идеи - Артур

автор кода mq5 - barabashkakvn

Принцип работы



Отслеживаем уровень прибыли (Profit) и убытка (Loss) позиций. Если позиция достигает уровня прибыли – она просто закрывается. А вот когда позиция убыточна и достигает уровня убытка, тогда открывается противоположная ей позиция – таким образом убыток ставится в замок.

Выход из замка

За счёт закрытия прибыльных позиций









Для возможности демонстрации работы в советник включена функция OnTimer(), которая каждые шесть часов открывает позицию (OnTimer() работает только если советник запущен в Тестере стратегий).



