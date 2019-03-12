Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Locking profit - эксперт для MetaTrader 5
- Опубликовал:
-
Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
- Просмотров:
- 2449
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Автор идеи - Артур
автор кода mq5 - barabashkakvn
Принцип работы
Отслеживаем уровень прибыли (Profit) и убытка (Loss) позиций. Если позиция достигает уровня прибыли – она просто закрывается. А вот когда позиция убыточна и достигает уровня убытка, тогда открывается противоположная ей позиция – таким образом убыток ставится в замок.
Выход из замка
За счёт закрытия прибыльных позиций
Для возможности демонстрации работы в советник включена функция OnTimer(), которая каждые шесть часов открывает позицию (OnTimer() работает только если советник запущен в Тестере стратегий).
Размер бара. Размер свечи считается по формуле: "уменьшаемое" минус "вычитаемое".Smart mix of MFI, RSI and Stoch
Индикатор показывает зоны специфического сочетания MFI, RSI и Stoch
Индикатор на основе стандартного ADX - отображает экстремальные точкиADX Extremum EA
Советник по пользовательскому индикатору ADX Extremum