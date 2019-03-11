Size of candles 3 _text_

Версия 1: Size of candles (text)

Версия 2: Size of candles 2 (text)

Общий смысл: Индикатор отражает размер бара. Размер свечи считается по формуле: "уменьшаемое" минус "вычитаемое". "Уменьшаемое" и "вычитаемое" могут быть одним их четырёх значений (open, high, low or close).

Новое в версии 3

добавлен параметр "Visible" - он отвечает рисовать или нет размеры бара (текст над барами).

по-умолчанию в правом нижнем углу, при помощи объектов OBJ_LABEL, выводится информация: "Number of bars" - количество баров среди которых подсчитываются размеры баров, "Bullish" - суммарный размер бычьих баров и "Bearish" - суммарный размер медвежьих баров.



