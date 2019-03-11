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Size of candles 3 _text_ - индикатор для MetaTrader 5
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Версия 1: Size of candles (text)
Версия 2: Size of candles 2 (text)
Общий смысл: Индикатор отражает размер бара. Размер свечи считается по формуле: "уменьшаемое" минус "вычитаемое". "Уменьшаемое" и "вычитаемое" могут быть одним их четырёх значений (open, high, low or close).
Новое в версии 3
добавлен параметр "Visible" - он отвечает рисовать или нет размеры бара (текст над барами).
по-умолчанию в правом нижнем углу, при помощи объектов OBJ_LABEL, выводится информация: "Number of bars" - количество баров среди которых подсчитываются размеры баров, "Bullish" - суммарный размер бычьих баров и "Bearish" - суммарный размер медвежьих баров.
Индикатор показывает зоны специфического сочетания MFI, RSI и StochTrailing close
Трейлинг всех позиций на текущем символе.
Краткое описаниеADX Extremum
Индикатор на основе стандартного ADX - отображает экстремальные точки