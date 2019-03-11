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Индикаторы

Size of candles 3 _text_ - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
3075
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
Обновлен:
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Версия 1: Size of candles (text)

Версия 2: Size of candles 2 (text)

Общий смысл: Индикатор отражает размер бара. Размер свечи считается по формуле: "уменьшаемое" минус "вычитаемое". "Уменьшаемое" и "вычитаемое" могут быть одним их четырёх значений (open, high, low or close).

Новое в версии 3

добавлен параметр "Visible" - он отвечает рисовать или нет размеры бара (текст над барами).

по-умолчанию в правом нижнем углу, при помощи объектов OBJ_LABEL, выводится информация: "Number of bars" - количество баров среди которых подсчитываются размеры баров, "Bullish" - суммарный размер бычьих баров и "Bearish" - суммарный размер медвежьих баров.

Size of candles 3 _text_

Smart mix of MFI, RSI and Stoch Smart mix of MFI, RSI and Stoch

Индикатор показывает зоны специфического сочетания MFI, RSI и Stoch

Trailing close Trailing close

Трейлинг всех позиций на текущем символе.

Locking profit Locking profit

Краткое описание

ADX Extremum ADX Extremum

Индикатор на основе стандартного ADX - отображает экстремальные точки