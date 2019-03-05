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Smart mix of MFI, RSI and Stoch - индикатор для MetaTrader 5
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Точки входа в торговую позицию:
продажа - окончание красной линии,
покупка - окончание синий линии.
Рекомендуется использовать этот индикатор в сочетании с индикатором
дивергенции. Стратегия торговли такая: когда ничинает "светиться" этот
индикатор входите в позицию по дивергенции. В этом случае
результативность 70-80%.
Trailing close
Трейлинг всех позиций на текущем символе.Ingrid Martingale
Мартингейл. Увеличение объёма при текущих убытках. Открытие позиций с шагом.
Size of candles 3 _text_
Размер бара. Размер свечи считается по формуле: "уменьшаемое" минус "вычитаемое".Locking profit
Краткое описание