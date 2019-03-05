



Точки входа в торговую позицию:



продажа - окончание красной линии,

покупка - окончание синий линии.

Рекомендуется использовать этот индикатор в сочетании с индикатором дивергенции. Стратегия торговли такая: когда ничинает "светиться" этот индикатор входите в позицию по дивергенции. В этом случае результативность 70-80%.

