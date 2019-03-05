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Индикаторы

Smart mix of MFI, RSI and Stoch - индикатор для MetaTrader 5

Evgeny Dyuka
Evgeny Dyuka

Evgeny Dyuka

4 кода 416 комментариев
Просмотров:
7194
Рейтинг:
(26)
Опубликован:
img17.png (112.32 KB)
smartmrs.mq5 (10.85 KB) просмотр
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точки входа

Точки входа в торговую позицию:

продажа - окончание красной линии,
покупка - окончание синий линии.

Рекомендуется использовать этот индикатор в сочетании с индикатором дивергенции. Стратегия торговли такая: когда ничинает "светиться" этот индикатор входите в позицию по дивергенции. В этом случае результативность 70-80%.

Trailing close Trailing close

Трейлинг всех позиций на текущем символе.

Ingrid Martingale Ingrid Martingale

Мартингейл. Увеличение объёма при текущих убытках. Открытие позиций с шагом.

Size of candles 3 _text_ Size of candles 3 _text_

Размер бара. Размер свечи считается по формуле: "уменьшаемое" минус "вычитаемое".

Locking profit Locking profit

Краткое описание