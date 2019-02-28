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PeriodInSeconds - индикатор для MetaTrader 4
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Как пользоваться данным индикатором:
1. Откройте любой график в терминале и добавьте индикатор
2. В настройках индикатора установите необходимый период в секундах Period in seconds и таймфрейм автономного графика TimeFrame Chart в минутах
3. Настройка индикатора Auto Open Chart From Start Indicator = true означает, что индикатор после загрузки самостоятельно откроет кастомный график, если эта настройка = false, тогда откройте автономный график с заданным периодом (TimeFrame Chart) , по умолчанию настройка TimeFrame Chart = 4, значит необходимо в меню терминала выбрать: Файл - Открыть автономно - "Имя_символа", М4
4. Настройка индикатора Use System Timer = true , означает, что индикатор будет работать по системному таймеру и будет строить бары каждые Period in seconds секунд, вне зависимости от того пришел тик или нет - т.е. не будет пропущенных секундных баров. Если настройка Use System Timer = false , то индикатор будет строить кастомный график по приходу тика, в межсессионный флет возможно будут пропуски баров, т.к. поступает очень мало тиков в терминал
5. Дополнительную информацию можно посмотреть в журнале экспертов
Особенности :В эту версию добавлена возможность эмуляции тика на кастомный график, т.е. на кастомном графике теперь можно запускать эксперты или индикаторы и они будут работать как на обычном графике. Для этой возможности необходимо использование .dll. По умолчанию эта возможность отключена. Для подключения самостоятельно прочитайте комментарии в исходном тексте кода индикатора
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