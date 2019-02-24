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ArrayZigZag - библиотека для MetaTrader 4
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Использование класса ArrayZigZag
1. Подключить файл с классом:
#include <ArrayZigZag.mqh>
2. Создать объект:
CArrayZigZag *ZigZag = new CArrayZigZag(_Symbol,ZigZagTimeFame,InpDepth,InpDeviation,InpBackstep);
При создании объекта в его конструктор необходимо передать в качестве параметров:
_Symbol
|Имя символа графика индикатора ZigZag
|ZigZagTimeFame
|Период графика индикатора ZigZag
|InpDepth
|Минимальное кол-во баров, на котором не будет второго максимума (минимума)
|InpDeviation
|Значение девиации индикатора ZigZag
|InpBackstep
|Минимальное количество баров между максимумами (минимумами)
3. Использовать экземпляр объекта ZigZag как обычный массив структур. Доступны для чтения следующие поля:
|Свойство
|Тип
|Описание
|ZigZag[index].time
|datetime
|время бара на котором была сформирована вершина (низина) индикатора ZigZag
|ZigZag[index].price
|double
|значение индикатора ZigZag (цена)
|ZigZag[index].up
|bool
|признак максимума или минимума индикатора ZigZag
4. Публичным доступны два метода:
ZigZag.Update(void) - обновление значений индикатора ZigZag , можно использовать как на каждом тике, так и на каждом баре
ZigZag.ArraySize(void) - возвращает размер массива значений индикатора ZigZag
Класс CArrayZigZag можно использовать как в эксперте так и в индикаторе ( пример прилагаю )
Чем может быть интересен этот код? -- это пример использования динамических списков CList , не сложно изменить мой пример для ( например) создания класса сопровождения каждого рыночного ордера по отдельности...
Пример индикатора, который пронумерует вершины индикатора ZigZag и будет изменять эту нумерацию при появлении нового излома ZigZag
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