Использование класса ArrayZigZag

1. Подключить файл с классом: #include <ArrayZigZag.mqh> 2. Создать объект: CArrayZigZag *ZigZag = new CArrayZigZag(_Symbol,ZigZagTimeFame,InpDepth,InpDeviation,InpBackstep);

При создании объекта в его конструктор необходимо передать в качестве параметров:

_Symbol Имя символа графика индикатора ZigZag ZigZagTimeFame Период графика индикатора ZigZag InpDepth Минимальное кол-во баров, на котором не будет второго максимума (минимума) InpDeviation Значение девиации индикатора ZigZag InpBackstep Минимальное количество баров между максимумами (минимумами)





3. Использовать экземпляр объекта ZigZag как обычный массив структур. Доступны для чтения следующие поля:

Свойство Тип Описание ZigZag[index].time datetime время бара на котором была сформирована вершина (низина) индикатора ZigZag ZigZag[index].price double значение индикатора ZigZag (цена) ZigZag[index].up bool признак максимума или минимума индикатора ZigZag

4. Публичным доступны два метода:

ZigZag.Update(void) - обновление значений индикатора ZigZag , можно использовать как на каждом тике, так и на каждом баре

ZigZag.ArraySize(void) - возвращает размер массива значений индикатора ZigZag





Класс CArrayZigZag можно использовать как в эксперте так и в индикаторе ( пример прилагаю )





Чем может быть интересен этот код? -- это пример использования динамических списков CList , не сложно изменить мой пример для ( например) создания класса сопровождения каждого рыночного ордера по отдельности...

Пример индикатора, который пронумерует вершины индикатора ZigZag и будет изменять эту нумерацию при появлении нового излома ZigZag



