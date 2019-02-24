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Библиотеки

ArrayZigZag - библиотека для MetaTrader 4

Igor Makanu
Igor Makanu

Igor Makanu

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6 кодов 19 тем 10087 комментариев
Просмотров:
3446
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
Обновлен:
\MQL4\Indicators\
Test_ArrayZigZag.mq4 (10.56 KB) просмотр
MQL4.zip (4.58 KB)
\MQL4\Include\
ArrayZigZag.mqh (14.63 KB) просмотр
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Использование класса ArrayZigZag

1. Подключить файл с классом:

#include <ArrayZigZag.mqh>

2. Создать объект:

CArrayZigZag *ZigZag = new CArrayZigZag(_Symbol,ZigZagTimeFame,InpDepth,InpDeviation,InpBackstep);

При создании объекта в его конструктор необходимо передать в качестве параметров:

_Symbol

Имя символа графика индикатора ZigZag
ZigZagTimeFameПериод графика индикатора ZigZag
InpDepthМинимальное кол-во баров, на котором не будет второго максимума (минимума)
InpDeviationЗначение девиации индикатора ZigZag
InpBackstepМинимальное количество баров между максимумами (минимумами)


3. Использовать экземпляр объекта  ZigZag как обычный массив структур. Доступны для чтения следующие поля:

Свойство Тип Описание
ZigZag[index].timedatetimeвремя бара на котором была сформирована вершина (низина) индикатора ZigZag
ZigZag[index].pricedoubleзначение индикатора  ZigZag (цена)
ZigZag[index].upboolпризнак максимума  или минимума индикатора ZigZag

4. Публичным доступны два метода: 

ZigZag.Update(void) - обновление значений индикатора ZigZag , можно использовать как на каждом тике, так и на каждом баре

ZigZag.ArraySize(void) - возвращает размер массива значений индикатора ZigZag


Класс CArrayZigZag можно использовать как в эксперте так и в индикаторе ( пример прилагаю )


Чем может быть интересен этот код? -- это пример использования динамических списков CList , не сложно изменить мой пример для ( например) создания класса сопровождения каждого рыночного ордера по отдельности...

Пример индикатора, который пронумерует вершины индикатора ZigZag и будет изменять эту нумерацию при появлении нового излома ZigZag


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