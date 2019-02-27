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Советники

Two trends - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2590
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
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Принцип работы

Советник работает на основе сигналов двух индикаторов: iSAR (Parabolic SAR,SAR) и iDEMA (Double Exponential Moving Average, DEMA).

iDEMA определяет направление тренда. Тренд определяется на основе значений последних баров "Number of bars for iDEMA trend", при этом минимальное значение "2". Условие для сигнала "Trend UP": на каждом из заданных барах индикатор повышается, условие для сигнала "Trend DOWN": на каждом из заданных барах индикатор понижается. Пример на рисунке:

Two trends

iSAR служит дополнительным фильтром: если получен сигнал "Trend UP", то на этом баре iSAR должен быть НИЖЕ ценового графика и наоборот - при получении сигнала "Trend DOWN" на этом же баре iSAR должен быть ВЫШЕ ценового графика.

Trigger Trigger

Поочерёдное открытие: BUY - SELL - BUY - SELL ...

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Торговля на пробой High или Low бара #1. Развитие второй версии.

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Расширение графического интерфейса Терминала/Тестера.

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Индикатор линии перемещения трейлинстопа