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Two trends - эксперт для MetaTrader 5
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Принцип работы
Советник работает на основе сигналов двух индикаторов: iSAR (Parabolic SAR,SAR) и iDEMA (Double Exponential Moving Average, DEMA).
iDEMA определяет направление тренда. Тренд определяется на основе значений последних баров "Number of bars for iDEMA trend", при этом минимальное значение "2". Условие для сигнала "Trend UP": на каждом из заданных барах индикатор повышается, условие для сигнала "Trend DOWN": на каждом из заданных барах индикатор понижается. Пример на рисунке:
iSAR служит дополнительным фильтром: если получен сигнал "Trend UP", то на этом баре iSAR должен быть НИЖЕ ценового графика и наоборот - при получении сигнала "Trend DOWN" на этом же баре iSAR должен быть ВЫШЕ ценового графика.
Поочерёдное открытие: BUY - SELL - BUY - SELL ...Breakdown Xonax 3
Торговля на пробой High или Low бара #1. Развитие второй версии.
Расширение графического интерфейса Терминала/Тестера.Din_fibo_Nex_Chn
Индикатор линии перемещения трейлинстопа