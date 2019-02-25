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Индикаторы

StdDev_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
Просмотров:
4044
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор Standard Deviation и с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)


Рис.1. Индикатор StdDev_HTF

Рис.1. Индикатор StdDev_HTF

BB TREND BB TREND

Модификация стандартного индикатора Bollinger Bands.

ATR_Channels_MaTMFI_ZZ ATR_Channels_MaTMFI_ZZ

Индикатор ATR_Channels_MaTMFI с добавлением зигзага на основную линию индикатора

AutoClose Line AutoClose Line

Закрытие позиций по символу, если цена Close пересекла линию.

Breakdown Xonax 3 Breakdown Xonax 3

Торговля на пробой High или Low бара #1. Развитие второй версии.