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StdDev_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Standard Deviation и с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Рис.1. Индикатор StdDev_HTF
BB TREND
Модификация стандартного индикатора Bollinger Bands.ATR_Channels_MaTMFI_ZZ
Индикатор ATR_Channels_MaTMFI с добавлением зигзага на основную линию индикатора
AutoClose Line
Закрытие позиций по символу, если цена Close пересекла линию.Breakdown Xonax 3
Торговля на пробой High или Low бара #1. Развитие второй версии.