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Breakdown Xonax 3 - эксперт для MetaTrader 5
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Развитие второй версии Breakdown Xonax 2. Новое в третьей версии: теперь интервал для трейлинг (Trailing) и интервал для поиска сигнала (Search signals) в секундах задаются отдельно. Минимальный интервал равен 10 секунд. Если указать меньше - это означает работу только в момент рождения нового бара.
Принцип работы
Поиск момента пробоя бара #1 (поиск торгового сигнала), производится в функции SearchTradingSignals.
Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется.
Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.
Торговые настройки
В советнике можно как включать так и выключать уровни Stop Loss, Take Profit и Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0". Трейлинг можно задавать двумя способами:
- трейлинг с минимальным интервалом в секундах (параметр Trailing and signal должен быть больше или равен "10")
- трейлинг только в момент рождения нового бара (параметр Trailing and signal должен быть меньше "10")
Дополнительные возможности
- Only one positions - в рынке всегда только одна позиция
- Reverse - переворот торгового сигнала
- Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала
Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется.
Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.
Управление размером позиции (расчёт лота)
Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").
Закрытие позиций по символу, если цена Close пересекла линию.StdDev_HTF
Индикатор Standard Deviation и с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах
Поочерёдное открытие: BUY - SELL - BUY - SELL ...Two trends
Используются индикаторы iSAR (Parabolic SAR,SAR) и iDEMA (Double Exponential Moving Average, DEMA)