Индикатор Zigzag2_R_Color_Fibo_Grand_x7_Stat_Full_Arr с отрисовкой фибо-уровней линиями и с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame= PERIOD_H4 ;

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора Zigzag2_R_Color_Fibo_Grand_x7_Stat_Full_Arr.ex5.









Рис.1. Индикатор Zigzag2_R_Color_Fibo_Grand_x7_Stat_Full_Line_HTF