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Zigzag2_R_Color_Fibo_Grand_x7_Stat_Full_Line_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Zigzag2_R_Color_Fibo_Grand_x7_Stat_Full_Arr с отрисовкой фибо-уровней линиями и с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора Zigzag2_R_Color_Fibo_Grand_x7_Stat_Full_Arr.ex5.
Рис.1. Индикатор Zigzag2_R_Color_Fibo_Grand_x7_Stat_Full_Line_HTF
Совместная работа по индикаторам iSAR (Parabolic SAR) и iBearsPower (Bears)Pattern Support Resistance
Сравнение High и Low баров #2 и #1
Индикатор Zigzag2_R_Color_Fibo_Grand_x7_Stat_Full_Arr с отрисовкой фибо-уровней значками и с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрахSupport_And_Resistance_Line
Индикатор Support and Resistance отображает уровни поддержки и сопротивления на основе индикатора Fractals.