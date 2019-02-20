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Индикаторы

Zigzag2_R_Color_Fibo_Grand_x7_Stat_Full_Line - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
Просмотров:
2567
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор Zigzag2_R_Color_Fibo_Grand_x7_Stat с шестью дополнительными  Фибо-секторами в виде линий, построенный всех коленах зигзага.


Рис.1. Индикатор Zigzag2_R_Color_Fibo_Grand_x7_Stat_Full_Line
Рис.1. Индикатор Zigzag2_R_Color_Fibo_Grand_x7_Stat_Full_Line

Zigzag2_R_Color_Fibo_Grand_x7_Stat_Full_Arr Zigzag2_R_Color_Fibo_Grand_x7_Stat_Full_Arr

Индикатор Zigzag2_R_Color_Fibo_Grand_x7_Stat с шестью дополнительными Фибо-секторами, построенный всех коленах зигзага

Zigzag2_R_Color_Fibo_Grand_x3_Stat_Full_Arr_HTF Zigzag2_R_Color_Fibo_Grand_x3_Stat_Full_Arr_HTF

Индикатор Zigzag2_R_Color_Fibo_Grand_x3_Stat_Full_Arr с отрисовкой фибо-уровней значками и с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

Pattern Support Resistance Pattern Support Resistance

Сравнение High и Low баров #2 и #1

iSAR iBearsPower iSAR iBearsPower

Совместная работа по индикаторам iSAR (Parabolic SAR) и iBearsPower (Bears)