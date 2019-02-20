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iSAR iBearsPower - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1818
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
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Принцип работы

На текущем таймфрейме опрашиваем индикаторы iSAR (Parabolic SAR) и iBearsPower (Bears) на баре #0. Если SAR находится ПОД ценой, предполагаем, что это тренд вверх и ищем момент когда Bears станет НИЖЕ нуля - это будет сигнал на открытие BUY:

iSAR iBearsPower

Для сигнала SELL всё зеркально: SAR находится НАД ценой и ищем момент когда Bears станет ВЫШЕ нуля.


Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется. 

Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.


Торговые настройки

В советнике можно как включать так и выключать уровни Stop LossTake Profit и Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0". Трейлинг можно задавать двумя способами:

  • трейлинг с минимальным интервалом в секундах (параметр Trailing and signal должен быть больше или равен "10")
  • трейлинг только в момент рождения нового бара (параметр Trailing and signal должен быть меньше "10")


Дополнительные возможности

    • Only one positions - в рынке всегда только одна позиция
    • Reverse - переворот торгового сигнала
    • Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала

    Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется. 

    Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.


    Управление размером позиции (расчёт лота)

    Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").

    Pattern Support Resistance Pattern Support Resistance

    Сравнение High и Low баров #2 и #1

    Zigzag2_R_Color_Fibo_Grand_x7_Stat_Full_Line Zigzag2_R_Color_Fibo_Grand_x7_Stat_Full_Line

    Индикатор Zigzag2_R_Color_Fibo_Grand_x7_Stat с шестью дополнительными Фибо-секторами в виде линий, построенный всех коленах зигзага

    Zigzag2_R_Color_Fibo_Grand_x7_Stat_Full_Line_HTF Zigzag2_R_Color_Fibo_Grand_x7_Stat_Full_Line_HTF

    Индикатор Zigzag2_R_Color_Fibo_Grand_x7_Stat_Full_Arr с отрисовкой фибо-уровней значками и с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

    Zigzag2_R_Color_Fibo_Grand_x7_Stat_Full_Arr_HTF Zigzag2_R_Color_Fibo_Grand_x7_Stat_Full_Arr_HTF

    Индикатор Zigzag2_R_Color_Fibo_Grand_x7_Stat_Full_Arr с отрисовкой фибо-уровней значками и с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах