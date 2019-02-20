iSAR iBearsPower

Принцип работы



На текущем таймфрейме опрашиваем индикаторы iSAR (Parabolic SAR) и iBearsPower (Bears) на баре #0. Если SAR находится ПОД ценой, предполагаем, что это тренд вверх и ищем момент когда Bears станет НИЖЕ нуля - это будет сигнал на открытие BUY:





Для сигнала SELL всё зеркально: SAR находится НАД ценой и ищем момент когда Bears станет ВЫШЕ нуля.





Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется. Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.





Торговые настройки



В советнике можно как включать так и выключать уровни Stop Loss, Take Profit и Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0". Трейлинг можно задавать двумя способами:

трейлинг с минимальным интервалом в секундах (параметр Trailing and signal должен быть больше или равен "10")

должен быть больше или равен "10") трейлинг только в момент рождения нового бара (параметр Trailing and signal должен быть меньше "10")





Дополнительные возможности

Only one positions - в рынке всегда только одна позиция

- в рынке всегда только одна позиция Reverse - переворот торгового сигнала

- переворот торгового сигнала Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала

Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется. Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.





Управление размером позиции (расчёт лота)

Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").