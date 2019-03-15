Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Relative Impulse Force MT4 - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 13271
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
В данном индикаторе сила импульса высчитывается соотношением разницы между ценой и МА к среднему значению роста или падения. Где зелёный цвет гистограммы (в примере на скриншоте) сигнализирует о более сильном импульсе вверх или вниз, а красный о более слабом
Входные параметры:
- Period - период индикатора
- Shift (MA) - смещение для МА
- Method (MA) - метод расчёта для МА
- Applied price (MA) - применяемая цена для МА
Версия для МТ5 - https://www.mql5.com/ru/code/24730
SaveSetFile
Функция для сохранения set файла экспертаIndicatorAddRemoveEvent
Функция для отслеживания событий добавления и удаления индикаторов на график
KS.ADX
Открытие по двум особенностям ADXРавноудалённый канал
Построение равноудалённого канала