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Индикаторы

Relative Impulse Force MT4 - индикатор для MetaTrader 4

Alexandr Sokolov
Alexandr Sokolov

Alexandr Sokolov

5 (8)
8 кодов 1 тема 333 комментария
Просмотров:
13271
Рейтинг:
(19)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
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В данном индикаторе сила импульса высчитывается соотношением разницы между ценой и МА к среднему значению роста или падения. Где зелёный цвет гистограммы (в примере на скриншоте) сигнализирует о более сильном импульсе вверх или вниз, а красный о более слабом


Входные параметры:

  • Period - период индикатора
  • Shift (MA) - смещение для МА
  • Method (MA) - метод расчёта для МА
  • Applied price (MA) - применяемая цена для МА



Версия для МТ5 - https://www.mql5.com/ru/code/24730

SaveSetFile SaveSetFile

Функция для сохранения set файла эксперта

IndicatorAddRemoveEvent IndicatorAddRemoveEvent

Функция для отслеживания событий добавления и удаления индикаторов на график

KS.ADX KS.ADX

Открытие по двум особенностям ADX

Равноудалённый канал Равноудалённый канал

Построение равноудалённого канала