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ASCV 4 - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2326
Рейтинг:
(17)
Опубликован:
Обновлен:
\MQL5\Indicators\
braintrend1sig.mq5 (7.48 KB) просмотр
ASCV 4.mq5 (79.8 KB) просмотр
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MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Развитие третьей ASCV 3 версии. Новое: добавлен параметр "Type trade" - ограничение торговли. Можно выбирать один из трёх вариантов.

  • Only BUY
  • Only SELL
  • BUY and SELL

Трейлинг теперь можно задавать двумя способами:

  • трейлинг с минимальным интервалом в секундах (параметр Trailing, in seconds должен быть больше или равен "10")
  • трейлинг только в момент рождения нового бара (параметр Trailing, in seconds должен быть меньше "10")

Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется. 

Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.

Использует индикатор BrainTrend1Sig:

BrainTrend1Sig

и за его настройки отвечают параметры

  • BrainTrend1: ATR averaging period 
  • BrainTrend1: STO averaging period
  • BrainTrend1: STO smoothing typeBrainTrend1: STO type of price

Проверка торгового сигнала по индикатору производится только в момент рождения нового бара. Сигнал с индикатора снимается на баре #1. 


Торговые настройки

В советнике можно как включать так и выключать уровни Stop LossTake Profit и Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0". Трейлинг можно задавать двумя способами:

  • трейлинг с минимальным интервалом в секундах (параметр Trailing, in seconds должен быть больше или равен "10")
  • трейлинг только в момент рождения нового бара (параметр Trailing, in seconds должен быть меньше "10")


Дополнительные возможности

    • Only one positions - в рынке всегда только одна позиция
    • Reverse - переворот торгового сигнала
    • Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала

    Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется. 

    Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.


    Управление размером позиции (расчёт лота)

    Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").

    TTS EA TTS EA

    Торговая система на трёх пользовательских индикаторах "Custom Moving Average Input Color"

    ColorCCI_X20_Cloud_HTF ColorCCI_X20_Cloud_HTF

    Индикатор ColorССI_X20_Cloud с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

    Breakdown Xonax 2 Breakdown Xonax 2

    Торговля на пробой High или Low бара #1. Развитие первой версии.

    Zigzag2_R_Color_Fibo_Grand_x3_Stat_Full_Arr Zigzag2_R_Color_Fibo_Grand_x3_Stat_Full_Arr

    Индикатор Zigzag2_R_Color_Fibo_Grand_x3_Stat с двумя дополнительными Фибо-секторами, построенный всех коленах зигзага