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ASCV 4 - эксперт для MetaTrader 5
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Развитие третьей ASCV 3 версии. Новое: добавлен параметр "Type trade" - ограничение торговли. Можно выбирать один из трёх вариантов.
- Only BUY
- Only SELL
- BUY and SELL
Трейлинг теперь можно задавать двумя способами:
- трейлинг с минимальным интервалом в секундах (параметр Trailing, in seconds должен быть больше или равен "10")
- трейлинг только в момент рождения нового бара (параметр Trailing, in seconds должен быть меньше "10")
Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется.
Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.
Использует индикатор BrainTrend1Sig:
и за его настройки отвечают параметры
- BrainTrend1: ATR averaging period
- BrainTrend1: STO averaging period
- BrainTrend1: STO smoothing typeBrainTrend1: STO type of price
Проверка торгового сигнала по индикатору производится только в момент рождения нового бара. Сигнал с индикатора снимается на баре #1.
Торговые настройки
В советнике можно как включать так и выключать уровни Stop Loss, Take Profit и Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0". Трейлинг можно задавать двумя способами:
- трейлинг с минимальным интервалом в секундах (параметр Trailing, in seconds должен быть больше или равен "10")
- трейлинг только в момент рождения нового бара (параметр Trailing, in seconds должен быть меньше "10")
Дополнительные возможности
- Only one positions - в рынке всегда только одна позиция
- Reverse - переворот торгового сигнала
- Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала
Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется.
Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.
Управление размером позиции (расчёт лота)
Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").
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