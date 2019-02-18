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TTS EA - эксперт для MetaTrader 5
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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Автор идеи - Andrey Kornishkin
автор кода mq5 - barabashkakvn
Принцип работы
Для генерации торговых сигналов служат три основных индикатора iMA (Moving Average,MA): "MA First" (период усреднения 16), "MA Second" (период усреднения 60) и "MA Third" (период усреднения 120). В данном советнике обращение к iMA заменено на iCustom Custom Moving Average Input Color. Теперь в тестере (в визуальном режиме) или когда набросить эксперта на график можно визуально наблюдать РАЗНОЦВЕТНЫЕ индикаторы Moving Average:
Сигнал на открытие BUY
Сигнал берёт данные с бара #0. "MA First" пересекает "MA Second" снизу вверх и цена открытия Open выше "MA Third".
Сигнал на открытие SELL
Сигнал берёт данные с бара #0. "MA First" пересекает "MA Second" сверху вниз и цена открытия Open ниже "MA Third".
Поиск оптимальных настроек
На примере таймфрейма H1 и символа EURUSD. Оптимизируем параметры Stop Loss, Take Profit и Trailing Stop:
После оптимизации был выбран самый лучший результат и запущен одиночный тест (значения самого лучшего результата, кстати отображены на рисунке выше в колонке "Value")
Возможно, потом, будут добавлен ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ индикатор - в качестве фильтра.
Торговые настройки
В советнике можно как включать так и выключать уровни Take Profit, Stop Loss и Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0".
Трейлинг и поиск торгового сигнала может срабатывать или через N- секунд или только в момент рождения нового бара. Интервал Трейлинга в секундах задаётся в Trailing, in seconds, а интервал поиска торговых сигналов в Search signals, in seconds. Для этих двух параметров общее правило: если интервал задать меньше чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.
Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется.
Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.
Управление размером позиции (расчёт лота)
Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").
Дополнительные возможности
- Only one positions - в рынке всегда только одна позиция
- Reverse - переворот торгового сигнала
- Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала
Индикатор ColorССI_X20_Cloud с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрахColorCCI_X20_HTF
Индикатор ColorССI_X20 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах
Советник по индикатору BrainTrend1Sig. Развитие третьей версии версииBreakdown Xonax 2
Торговля на пробой High или Low бара #1. Развитие первой версии.