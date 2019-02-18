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TTS EA - эксперт для MetaTrader 5

AM2
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2030
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
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Автор идеи - Andrey Kornishkin

автор кода mq5 - barabashkakvn

Принцип работы

Для генерации торговых сигналов служат три основных  индикатора iMA (Moving Average,MA): "MA First" (период усреднения 16), "MA Second" (период усреднения 60) и "MA Third" (период усреднения 120). В данном советнике обращение к iMA заменено на iCustom Custom Moving Average Input Color. Теперь в тестере (в визуальном режиме) или когда набросить эксперта на график можно визуально наблюдать РАЗНОЦВЕТНЫЕ индикаторы Moving Average:

Crossing of two iMA

Сигнал на открытие BUY

Сигнал берёт данные с бара #0. "MA First" пересекает "MA Second" снизу вверх и цена открытия Open выше "MA Third".

Сигнал на открытие SELL

Сигнал берёт данные с бара #0. "MA First" пересекает "MA Second" сверху вниз и цена открытия Open ниже "MA Third".

Поиск оптимальных настроек

На примере таймфрейма H1 и символа EURUSD. Оптимизируем параметры Stop LossTake Profit и Trailing Stop:

Strategy Tester

После оптимизации был выбран самый лучший результат и запущен одиночный тест (значения самого лучшего результата, кстати отображены на рисунке выше в колонке "Value")

TTS EA

Возможно, потом, будут добавлен ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ индикатор - в качестве фильтра.

Торговые настройки

В советнике можно как включать так и выключать уровни Take ProfitStop Loss и Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0".

Трейлинг и поиск торгового сигнала может срабатывать или через N- секунд или только в момент рождения нового бара. Интервал Трейлинга в секундах задаётся в Trailing, in seconds, а интервал поиска торговых сигналов в Search signals, in seconds. Для этих двух параметров общее правило: если интервал задать меньше чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.

Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется. 

Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.


Управление размером позиции (расчёт лота)

Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").


Дополнительные возможности

    • Only one positions - в рынке всегда только одна позиция
    • Reverse - переворот торгового сигнала
    • Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала
    ColorCCI_X20_Cloud_HTF ColorCCI_X20_Cloud_HTF

    Индикатор ColorССI_X20_Cloud с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

    ColorCCI_X20_HTF ColorCCI_X20_HTF

    Индикатор ColorССI_X20 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

    ASCV 4 ASCV 4

    Советник по индикатору BrainTrend1Sig. Развитие третьей версии версии

    Breakdown Xonax 2 Breakdown Xonax 2

    Торговля на пробой High или Low бара #1. Развитие первой версии.