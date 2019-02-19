Торговля на пробой High или Low бара #1. Развитие первой версии.

Индикатор Zigzag2_R_Color_Fibo_Grand_x3_Stat с двумя дополнительными Фибо-секторами, построенный всех коленах зигзага с уровнями в виде линий

Индикатор Zigzag2_R_Color_Fibo_Grand_x3_Stat_Full_Arr с отрисовкой фибо-уровней линиями и с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах