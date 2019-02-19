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Zigzag2_R_Color_Fibo_Grand_x3_Stat_Full_Arr - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Zigzag2_R_Color_Fibo_Grand_x3_Stat с двумя дополнительными Фибо-секторами, построенный всех коленах зигзага.
Рис.1. Индикатор Zigzag2_R_Color_Fibo_Grand_x3_Stat_Full_Arr
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Zigzag2_R_Color_Fibo_Grand_x3_Stat_Full_Line
Индикатор Zigzag2_R_Color_Fibo_Grand_x3_Stat с двумя дополнительными Фибо-секторами, построенный всех коленах зигзага с уровнями в виде линийZigzag2_R_Color_Fibo_Grand_x3_Stat_Full_Line_HTF
Индикатор Zigzag2_R_Color_Fibo_Grand_x3_Stat_Full_Arr с отрисовкой фибо-уровней линиями и с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах