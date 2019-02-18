Торговая система на пробой поддержки и сопротивления. Ручное задание уровней цен. Развитие первой версии.

Индикатор ColorRVI_X20 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

Двадцать индикаторов CCI в одном окне с возможностью окраски каждой линии в зависимости от её положения относительно зон перекупленности и перепроданности

Индикатор ColorCCI_X20 с добавлением фоновой заливки в зонах перкупленности и перепроданности