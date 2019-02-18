CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

ColorRVI_X20_Cloud_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
Просмотров:
1492
Рейтинг:
(9)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор ColorRVI_X20_Cloud с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора ColorRVI_X20_Cloud.ex5.


Рис.1. Индикатор ColorRVI_X20_Cloud_HTF

Рис.1. Индикатор ColorRVI_X20_Cloud_HTF

ColorRVI_X20_HTF ColorRVI_X20_HTF

Индикатор ColorRVI_X20 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

Tokarev 2 Tokarev 2

Торговая система на пробой поддержки и сопротивления. Ручное задание уровней цен. Развитие первой версии.

ColorCCI_X20 ColorCCI_X20

Двадцать индикаторов CCI в одном окне с возможностью окраски каждой линии в зависимости от её положения относительно зон перекупленности и перепроданности

ColorCCI_X20_Cloud ColorCCI_X20_Cloud

Индикатор ColorCCI_X20 с добавлением фоновой заливки в зонах перкупленности и перепроданности