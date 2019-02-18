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Индикаторы

ColorCCI_X20_Cloud - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
Просмотров:
2011
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор ColorCCI_X20 с добавлением фоновой заливки в зонах перкупленности и перепроданности. Размер и положение заливки меняется входными параметрами

//+----------------------------------------------+
//| Входные параметры индикатора                 |
//+----------------------------------------------+
input uint StartCCIPeriod=5;                       // стартовый период
input ENUM_APPLIED_PRICE   CCIPrice=PRICE_MEDIAN;  // Цена CCI индикатора
input uint  step = 1;                              // шаг периода
input int                 HighLevelM=+300;         // уровень максимальной перекупленности
input int                 HighLevel=+100;          // уровень перекупленности
input int                 MidLevel=0;              // уровень середины
input int                 LowLevel=-100;           // уровень перепроданности
input int                 LowLevelM=-300;          // уровень минимальной перепроданности

При накидывании индикатора на график можно менять стиль и цвет только первой линии индикатора, которая идёт под вторыми номером в цветовой закладке Входных параметров индикатора, остальные линии будут иметь аналогичный вид.

Рис.1. Индикатор ColorCCI_X20_Cloud

Рис.1. Индикатор ColorCCI_X20_Cloud

ColorCCI_X20 ColorCCI_X20

Двадцать индикаторов CCI в одном окне с возможностью окраски каждой линии в зависимости от её положения относительно зон перекупленности и перепроданности

ColorRVI_X20_Cloud_HTF ColorRVI_X20_Cloud_HTF

Индикатор ColorRVI_X20_Cloud с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

ColorCCI_X20_HTF ColorCCI_X20_HTF

Индикатор ColorССI_X20 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

ColorCCI_X20_Cloud_HTF ColorCCI_X20_Cloud_HTF

Индикатор ColorССI_X20_Cloud с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах