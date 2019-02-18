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ColorCCI_X20_Cloud - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор ColorCCI_X20 с добавлением фоновой заливки в зонах перкупленности и перепроданности. Размер и положение заливки меняется входными параметрами
//+----------------------------------------------+ //| Входные параметры индикатора | //+----------------------------------------------+ input uint StartCCIPeriod=5; // стартовый период input ENUM_APPLIED_PRICE CCIPrice=PRICE_MEDIAN; // Цена CCI индикатора input uint step = 1; // шаг периода input int HighLevelM=+300; // уровень максимальной перекупленности input int HighLevel=+100; // уровень перекупленности input int MidLevel=0; // уровень середины input int LowLevel=-100; // уровень перепроданности input int LowLevelM=-300; // уровень минимальной перепроданности
При накидывании индикатора на график можно менять стиль и цвет только первой линии индикатора, которая идёт под вторыми номером в цветовой закладке Входных параметров индикатора, остальные линии будут иметь аналогичный вид.
Рис.1. Индикатор ColorCCI_X20_Cloud
Двадцать индикаторов CCI в одном окне с возможностью окраски каждой линии в зависимости от её положения относительно зон перекупленности и перепроданностиColorRVI_X20_Cloud_HTF
Индикатор ColorRVI_X20_Cloud с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах
Индикатор ColorССI_X20 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрахColorCCI_X20_Cloud_HTF
Индикатор ColorССI_X20_Cloud с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах