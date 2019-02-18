Индикатор ColorCCI_X20 с добавлением фоновой заливки в зонах перкупленности и перепроданности. Размер и положение заливки меняется входными параметрами

input uint StartCCIPeriod= 5 ; input ENUM_APPLIED_PRICE CCIPrice= PRICE_MEDIAN ; input uint step = 1 ; input int HighLevelM=+ 300 ; input int HighLevel=+ 100 ; input int MidLevel= 0 ; input int LowLevel=- 100 ; input int LowLevelM=- 300 ;

При накидывании индикатора на график можно менять стиль и цвет только первой линии индикатора, которая идёт под вторыми номером в цветовой закладке Входных параметров индикатора, остальные линии будут иметь аналогичный вид.







Рис.1. Индикатор ColorCCI_X20_Cloud