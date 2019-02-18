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ColorCCI_X20 - индикатор для MetaTrader 5
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Двадцать индикаторов CCI в одном окне с возможностью окраски каждой линии в зависимости от её положения относительно зон перекупленности и перепроданности. При накидывании индикатора на график можно менять стиль и цвет только первой линии индикатора, остальные линии будут иметь аналогичный вид.
//+-----------------------------------+ //| Входные параметры индикатора | //+-----------------------------------+ input uint StartCCIPeriod=5; // стартовый период CCI индикатора input ENUM_APPLIED_PRICE CCIPrice=PRICE_MEDIAN; // Цена CCI индикатора input uint step = 1; // шаг периода input int HighLevel=+100; // уровень перекупленности input int MidLevel=0; // уровень середины input int LowLevel=-100; // уровень перепроданности
Рис.1. Индикатор ColorCCI_X20
ColorRVI_X20_Cloud_HTF
Индикатор ColorRVI_X20_Cloud с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрахColorRVI_X20_HTF
Индикатор ColorRVI_X20 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах
ColorCCI_X20_Cloud
Индикатор ColorCCI_X20 с добавлением фоновой заливки в зонах перкупленности и перепроданностиColorCCI_X20_HTF
Индикатор ColorССI_X20 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах