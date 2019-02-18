Двадцать индикаторов CCI в одном окне с возможностью окраски каждой линии в зависимости от её положения относительно зон перекупленности и перепроданности. При накидывании индикатора на график можно менять стиль и цвет только первой линии индикатора, остальные линии будут иметь аналогичный вид.

input uint StartCCIPeriod= 5 ; input ENUM_APPLIED_PRICE CCIPrice= PRICE_MEDIAN ; input uint step = 1 ; input int HighLevel=+ 100 ; input int MidLevel= 0 ; input int LowLevel=- 100 ;





Рис.1. Индикатор ColorCCI_X20