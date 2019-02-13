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Советники

Tokarev - эксперт для MetaTrader 5

valenok2003
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2269
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
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Автор идеи - Sergey Guliaev

автор кода mq5 - barabashkakvn

Принцип работы

Советник имеет три цены (на рисунке эти цены показаны линиями "Support", "Resistance" и "Resistanve 1") - по пробитии которых открываются позиции. Открытие происходит по рынку, отложенные ордера не используются.

Tokarev

После открытия всех трёх позиций советник замирает - выполняется только Трейлинг. Для активации советника необходимо снова задать три цены. Цены задаются в текстовом формате, например так: "1.13578,1.13206,1.12601" - в качестве разделителя используется запятая, пробелы и остальные знаки недопустимы. Порядок цен не важен - если преобразование их текста в цены будет удачным, то цены будут отсортированы по-убыванию - так как изображено на рисунке.

Систему рекомендуется применять при ручной торговле.

Turtle Channel EA Turtle Channel EA

Торговая система по пользовательскому индикатору Turtle Channel.

Turtle Channel Turtle Channel

Индикатор "Turtle Channel" - практически аналог "Donchian Channels", разница в различных периодах усреднения верхней и нижней линии

Zigzag2_R_Color_Fibo_Grand_xN_Din_HTF Zigzag2_R_Color_Fibo_Grand_xN_Din_HTF

Индикатор Zigzag2_R_Color_Fibo_Grand_xN_Din с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

Zigzag2_R_Color_Fibo_Grand_xN_Stat_HTF Zigzag2_R_Color_Fibo_Grand_xN_Stat_HTF

Индикатор Zigzag2_R_Color_Fibo_Grand_xN_Stat с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах