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Tokarev - эксперт для MetaTrader 5
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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Автор идеи - Sergey Guliaev
автор кода mq5 - barabashkakvn
Принцип работы
Советник имеет три цены (на рисунке эти цены показаны линиями "Support", "Resistance" и "Resistanve 1") - по пробитии которых открываются позиции. Открытие происходит по рынку, отложенные ордера не используются.
После открытия всех трёх позиций советник замирает - выполняется только Трейлинг. Для активации советника необходимо снова задать три цены. Цены задаются в текстовом формате, например так: "1.13578,1.13206,1.12601" - в качестве разделителя используется запятая, пробелы и остальные знаки недопустимы. Порядок цен не важен - если преобразование их текста в цены будет удачным, то цены будут отсортированы по-убыванию - так как изображено на рисунке.
Систему рекомендуется применять при ручной торговле.
Торговая система по пользовательскому индикатору Turtle Channel.Turtle Channel
Индикатор "Turtle Channel" - практически аналог "Donchian Channels", разница в различных периодах усреднения верхней и нижней линии
Индикатор Zigzag2_R_Color_Fibo_Grand_xN_Din с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрахZigzag2_R_Color_Fibo_Grand_xN_Stat_HTF
Индикатор Zigzag2_R_Color_Fibo_Grand_xN_Stat с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах