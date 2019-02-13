Автор идеи - Sergey Guliaev

автор кода mq5 - barabashkakvn

Принцип работы



Советник имеет три цены (на рисунке эти цены показаны линиями "Support", "Resistance" и "Resistanve 1") - по пробитии которых открываются позиции. Открытие происходит по рынку, отложенные ордера не используются.





После открытия всех трёх позиций советник замирает - выполняется только Трейлинг. Для активации советника необходимо снова задать три цены. Цены задаются в текстовом формате, например так: "1.13578,1.13206,1.12601" - в качестве разделителя используется запятая, пробелы и остальные знаки недопустимы. Порядок цен не важен - если преобразование их текста в цены будет удачным, то цены будут отсортированы по-убыванию - так как изображено на рисунке.

Систему рекомендуется применять при ручной торговле.