Торговая система на пробой поддержки и сопротивления. Ручное задание уровней цен.

Индикатор Zigzag2_R_Color_Fibo_Grand_xN_Stat с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

Индикатор ColorWPR_X20 с добавлением зигзага, построенного на вершинах и впадинах самого быстрого из осцилляторов