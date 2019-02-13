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Индикаторы

Zigzag2_R_Color_Grand_xN_Din - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
Просмотров:
2472
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
Обновлен:
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Zigzag2_R_Color с графическим объектом "Уровни Фибоначчи", построенными на двух, последних вершинах с расширенными настройками для отображения фибо-уровней.

//+----------------------------------------------+
//| Входные параметры индикатора                 |
//+----------------------------------------------+
input uint GSv_range=2;
input int Shift=0;                                  // сдвиг зигзага по горизонтали в барах

input string  FiboName="Fibo_Grand_xN";             //Имя Фибо-объекта 
input double  FiboRatio =1.000;                     //Коэффициент домножения всех фибоуровней
input double  FiboLevelsShift=0.000;                //Сдвиг по вертикали всех фибоуровней в Фибах от нулевого уровня
input uint    FiboTotal=1;                          //Количество дополнительных секторов Фибо сверху или снизу
input color   FiboColor=clrYellow;                  //Цвет Фибо
input uint    FiboWidth=4;                          //толщина линии Фибо
//----
input double  FiboLevel1 =0.000;                    //значение фибоуровня 1
input ENUM_LINE_STYLE StyleLevel1=STYLE_SOLID;      //стиль линии фибоуровня 1
input uint   WidthLevel1=4;                         //толщина линии фибоуровня 1
input color  Color_Level1 = clrLimeGreen;           //цвет фибоуровня 1
//----
input double  FiboLevel2=0.236;                     //значение фибоуровня 2
input ENUM_LINE_STYLE StyleLevel2=STYLE_SOLID;      //стиль линии фибоуровня 2
input uint    WidthLevel2=1;                        //толщина линии фибоуровня 2
input color   Color_Level2= clrDarkViolet;          //цвет фибоуровня 2
//----
input double  FiboLevel3 =0.382;                    //значение фибоуровня 3
input ENUM_LINE_STYLE StyleLevel3=STYLE_DASH;       //стиль линии фибоуровня 3
input uint    WidthLevel3=1;                        //толщина линии фибоуровня 3
input color   Color_Level3 = clrOrange;             //цвет фибоуровня 3
//----
input double  FiboLevel4 =0.500;                    //значение фибоуровня 4
input ENUM_LINE_STYLE StyleLevel4=STYLE_SOLID;      //стиль линии фибоуровня 4
input uint    WidthLevel4=2;                        //толщина линии фибоуровня 4
input color   Color_Level4 = clrMagenta;            //цвет фибоуровня 4
//----  
input double  FiboLevel5 =0.618;                    //значение фибоуровня 5
input ENUM_LINE_STYLE StyleLevel5=STYLE_DASH;       //стиль линии фибоуровня 5
input uint    WidthLevel5=1;                        //толщина линии фибоуровня 5
input color   Color_Level5 = clrBlue;               //цвет фибоуровня 5
//----
input double  FiboLevel6=0.764;                     //значение фибоуровня 6
input ENUM_LINE_STYLE StyleLevel6=STYLE_SOLID;      //стиль линии фибоуровня 6
input uint    WidthLevel6=1;                        //толщина линии фибоуровня 6
input color   Color_Level6 = clrGray;               //цвет фибоуровня 6
//----
input double  FiboLevel7 = 1.000;                   //значение фибоуровня 7
input ENUM_LINE_STYLE StyleLevel7=STYLE_SOLID;      //стиль линии фибоуровня 7
input uint    WidthLevel7=4;                        //толщина линии фибоуровня 7
input color   Color_Level7 = clrLimeGreen;          //цвет фибоуровня 7
//----

 Рис.1. Индикатор Zigzag2_R_Color_Grand_xN_Din


Рис.1. Индикатор Zigzag2_R_Color_Grand_xN_Din

Zigzag2_R_Color_Grand_xN_Stat Zigzag2_R_Color_Grand_xN_Stat

Zigzag2_R_Color с графическим объектом "Уровни Фибоначчи", построенными на двух, последних коленах с расширенными настройками для отображения фибо-уровней

Trailing Current Symbol Trailing Current Symbol

Трейлинг на текущем символе.

Turtle Channel Turtle Channel

Индикатор "Turtle Channel" - практически аналог "Donchian Channels", разница в различных периодах усреднения верхней и нижней линии

Turtle Channel EA Turtle Channel EA

Торговая система по пользовательскому индикатору Turtle Channel.