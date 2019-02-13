CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

Turtle Channel EA - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2472
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Советник на базе пользовательского индикатора Turtle Channel. Исходя из описания работы с индикатором необходимо иметь два индикатора: один для восходящего тренда, а второй для нисходящего. Причём напомню, что при восходящем тренде индикатор использует верхнюю полосу с более длительным периодом времени, чем нижняя, а при нисходящем наоборот: верхняя полоса имеет более короткий периодом времени, чем нижняя.

Остаётся определится, каким образом определять тренд, чтобы знать какой индикатор применять. Тренд я решил здесь определять по таким условиям:

         Trend UP:   High #0 > High #2 AND High #0 > High #1

         Trend DOWN: Low  #0 < Low  #2 AND Low  #0 < Low  #1

и соответственно рисунок:

Turtle Channel EA


Торговые настройки

В советнике можно как включать так и выключать уровни Take ProfitStop Loss и Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0".


Управление размером позиции (расчёт лота)

Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").


Дополнительные возможности

    • Only one positions - в рынке всегда только одна позиция
    • Reverse - переворот торгового сигнала
    • Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала


    Turtle Channel Turtle Channel

    Индикатор "Turtle Channel" - практически аналог "Donchian Channels", разница в различных периодах усреднения верхней и нижней линии

    Zigzag2_R_Color_Grand_xN_Din Zigzag2_R_Color_Grand_xN_Din

    Zigzag2_R_Color с графическим объектом "Уровни Фибоначчи", построенными на двух, последних вершинах с расширенными настройками для отображения фибо-уровней

    Tokarev Tokarev

    Торговая система на пробой поддержки и сопротивления. Ручное задание уровней цен.

    Zigzag2_R_Color_Fibo_Grand_xN_Din_HTF Zigzag2_R_Color_Fibo_Grand_xN_Din_HTF

    Индикатор Zigzag2_R_Color_Fibo_Grand_xN_Din с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах