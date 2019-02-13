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Turtle Channel EA - эксперт для MetaTrader 5
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Советник на базе пользовательского индикатора Turtle Channel. Исходя из описания работы с индикатором необходимо иметь два индикатора: один для восходящего тренда, а второй для нисходящего. Причём напомню, что при восходящем тренде индикатор использует верхнюю полосу с более длительным периодом времени, чем нижняя, а при нисходящем наоборот: верхняя полоса имеет более короткий периодом времени, чем нижняя.
Остаётся определится, каким образом определять тренд, чтобы знать какой индикатор применять. Тренд я решил здесь определять по таким условиям:
Trend UP: High #0 > High #2 AND High #0 > High #1
Trend DOWN: Low #0 < Low #2 AND Low #0 < Low #1
и соответственно рисунок:
Торговые настройки
В советнике можно как включать так и выключать уровни Take Profit, Stop Loss и Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0".
Управление размером позиции (расчёт лота)
Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").
Дополнительные возможности
- Only one positions - в рынке всегда только одна позиция
- Reverse - переворот торгового сигнала
- Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала
Индикатор "Turtle Channel" - практически аналог "Donchian Channels", разница в различных периодах усреднения верхней и нижней линииZigzag2_R_Color_Grand_xN_Din
Zigzag2_R_Color с графическим объектом "Уровни Фибоначчи", построенными на двух, последних вершинах с расширенными настройками для отображения фибо-уровней
Торговая система на пробой поддержки и сопротивления. Ручное задание уровней цен.Zigzag2_R_Color_Fibo_Grand_xN_Din_HTF
Индикатор Zigzag2_R_Color_Fibo_Grand_xN_Din с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах