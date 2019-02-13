Turtle Channel EA

Советник на базе пользовательского индикатора Turtle Channel. Исходя из описания работы с индикатором необходимо иметь два индикатора: один для восходящего тренда, а второй для нисходящего. Причём напомню, что при восходящем тренде индикатор использует верхнюю полосу с более длительным периодом времени, чем нижняя, а при нисходящем наоборот: верхняя полоса имеет более короткий периодом времени, чем нижняя.

Остаётся определится, каким образом определять тренд, чтобы знать какой индикатор применять. Тренд я решил здесь определять по таким условиям:

Trend UP: High #0 > High #2 AND High #0 > High #1

Trend DOWN: Low #0 < Low #2 AND Low #0 < Low #1

и соответственно рисунок:









Торговые настройки



В советнике можно как включать так и выключать уровни Take Profit, Stop Loss и Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0".





Управление размером позиции (расчёт лота)

Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").





Дополнительные возможности

Only one positions - в рынке всегда только одна позиция

- в рынке всегда только одна позиция Reverse - переворот торгового сигнала

- переворот торгового сигнала Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала



