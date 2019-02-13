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Индикаторы

Turtle Channel - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
5325
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
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"Turtle Channel" - это индикатор, похожий на "Donchian Channels", за исключением того, что он использует разные периоды усреднения для верхней полосы и нижней полосы. Верхняя и нижняя полосы определяют канал, который движется вместе с ценовыми барами. Название индикатора происходит от Turtle Traders (трейдеры "Черепахи), которые использовали канал для сигналов входа и выхода своей торговой системы.

Для торговли на восходящем тренде канал Черепах использует верхнюю полосу с более длительным периодом времени, чем нижняя. На рисунке ниже представлен восходящий тренд:

Turtle Channel Trend UP

Рис. 1. Turtle Channel, Trend UP

На рисунке 1 верхняя полоса использует 20-дневный период, а нижняя полоса - 10 дней. Торговая система в стиле Черепахи открыла бы длинную позицию (BUY), как только цена коснулась верхней полосы после того, как прошла через канал от нижней полосы (самый левый край рисунка). Закрытие позиции на восходящем тренде произойдёт когда цена возвращается вниз через канал и коснётся нижней полосы.

Для торговли на нисходящем тренде канал Черепах использует верхнюю полосу с более коротким периодом времени, чем нижняя. На рисунке ниже представлен нисходящий тренд:

Turtle Channel, Trend DOWN

Рис. 2. Turtle Channel, Trend DOWN

На рисунке 2 верхняя полоса использует 10-дневный период, а нижняя полоса - 20 дней. Торговая система в стиле Черепахи открыла бы короткую позицию (SELL), как только цена коснулась нижней полосы после того, как прошла через канал от верхней полосы (примерно 24 Августа). Закрытие позиции на нисходящем тренде произойдёт когда цена возвращается вверх через канал и коснётся верхней полосы.

Zigzag2_R_Color_Grand_xN_Din Zigzag2_R_Color_Grand_xN_Din

Zigzag2_R_Color с графическим объектом "Уровни Фибоначчи", построенными на двух, последних вершинах с расширенными настройками для отображения фибо-уровней

Zigzag2_R_Color_Grand_xN_Stat Zigzag2_R_Color_Grand_xN_Stat

Zigzag2_R_Color с графическим объектом "Уровни Фибоначчи", построенными на двух, последних коленах с расширенными настройками для отображения фибо-уровней

Turtle Channel EA Turtle Channel EA

Торговая система по пользовательскому индикатору Turtle Channel.

Tokarev Tokarev

Торговая система на пробой поддержки и сопротивления. Ручное задание уровней цен.