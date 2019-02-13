"Turtle Channel" - это индикатор, похожий на "Donchian Channels", за исключением того, что он использует разные периоды усреднения для верхней полосы и нижней полосы. Верхняя и нижняя полосы определяют канал, который движется вместе с ценовыми барами. Название индикатора происходит от Turtle Traders (трейдеры "Черепахи), которые использовали канал для сигналов входа и выхода своей торговой системы.

Для торговли на восходящем тренде канал Черепах использует верхнюю полосу с более длительным периодом времени, чем нижняя. На рисунке ниже представлен восходящий тренд:

Рис. 1. Turtle Channel, Trend UP

На рисунке 1 верхняя полоса использует 20-дневный период, а нижняя полоса - 10 дней. Торговая система в стиле Черепахи открыла бы длинную позицию (BUY), как только цена коснулась верхней полосы после того, как прошла через канал от нижней полосы (самый левый край рисунка). Закрытие позиции на восходящем тренде произойдёт когда цена возвращается вниз через канал и коснётся нижней полосы.

Для торговли на нисходящем тренде канал Черепах использует верхнюю полосу с более коротким периодом времени, чем нижняя. На рисунке ниже представлен нисходящий тренд:





Рис. 2. Turtle Channel, Trend DOWN

На рисунке 2 верхняя полоса использует 10-дневный период, а нижняя полоса - 20 дней. Торговая система в стиле Черепахи открыла бы короткую позицию (SELL), как только цена коснулась нижней полосы после того, как прошла через канал от верхней полосы (примерно 24 Августа). Закрытие позиции на нисходящем тренде произойдёт когда цена возвращается вверх через канал и коснётся верхней полосы.