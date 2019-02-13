Zigzag2_R_Color с графическим объектом "Уровни Фибоначчи", построенными на двух, последних коленах с расширенными настройками для отображения фибо-уровней. Индикатор Zigzag2_R_Color_Grand_xN_Stat_fix - это пример добавления ещё одного уровня.

input uint GSv_range= 2 ; input int Shift= 0 ; input string FiboName= "Fibo_Grand_xN" ; input double FiboRatio = 1.000 ; input double FiboLevelsShift= 0.000 ; input uint FiboTotal= 1 ; input color FiboColor= clrLimeGreen ; input uint FiboWidth= 4 ; input double FiboLevel1 = 0.000 ; input ENUM_LINE_STYLE StyleLevel1= STYLE_SOLID ; input uint WidthLevel1= 4 ; input color Color_Level1 = clrDodgerBlue ; input double FiboLevel2= 0.236 ; input ENUM_LINE_STYLE StyleLevel2= STYLE_SOLID ; input uint WidthLevel2= 1 ; input color Color_Level2= clrDarkViolet ; input double FiboLevel3 = 0.382 ; input ENUM_LINE_STYLE StyleLevel3= STYLE_DASH ; input uint WidthLevel3= 1 ; input color Color_Level3 = clrOrange ; input double FiboLevel4 = 0.500 ; input ENUM_LINE_STYLE StyleLevel4= STYLE_SOLID ; input uint WidthLevel4= 2 ; input color Color_Level4 = clrMagenta ; input double FiboLevel5 = 0.618 ; input ENUM_LINE_STYLE StyleLevel5= STYLE_DASH ; input uint WidthLevel5= 1 ; input color Color_Level5 = clrBlue ; input double FiboLevel6= 0.764 ; input ENUM_LINE_STYLE StyleLevel6= STYLE_SOLID ; input uint WidthLevel6= 1 ; input color Color_Level6 = clrGray ; input double FiboLevel7 = 1.000 ; input ENUM_LINE_STYLE StyleLevel7= STYLE_SOLID ; input uint WidthLevel7= 4 ; input color Color_Level7 = clrDodgerBlue ; input bool Fibo_AsRay= true ;

Рис.1. Индикатор Zigzag2_R_Color_Grand_xN_Stat







