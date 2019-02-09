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Индикаторы

cm ind timebox - индикатор для MetaTrader 4

Vladimir Khlystov
Vladimir Khlystov

Vladimir Khlystov

3.8 (31)
Я программист MQL (терминалы MT4 и MT5)
Если Вас интересует автоторговля на форекс, то я могу Вам предложить готовые продукты или написать для Вас робота по Вашей стратегии.
мой сайт
https://cmillion.ru
36 продуктов 192 кода 1 тема 1099 комментариев
Просмотров:
6699
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
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Индикатор выделяет временную зону заданную в параметрах

Параметры:
  • T1 = 10; - час левой границы временной зоны
  • T2 = 16; - час правой границы временной зоны
  • clrbox=clrAqua; - цвет временной зоны


Movepos - советник перемещает отложенный ордер на указанное количество пунктов после появления указанного количества свечей. Movepos - советник перемещает отложенный ордер на указанное количество пунктов после появления указанного количества свечей.

Советник перемещает отложенный ордер на указанное количество пунктов после появления указанного количества свечей.

WeekFibo WeekFibo

Уровни Фибоначчи предыдущей недели.

cm ea StopOrdersTrendLine cm ea StopOrdersTrendLine

Советник ставит отложенный ордер на определенном расстоянии от трендовой линии. И тралит его вдоль нее.

Reaction Reaction

Без индикаторный торговый робот.