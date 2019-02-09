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cm ind timebox - индикатор для MetaTrader 4
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Movepos - советник перемещает отложенный ордер на указанное количество пунктов после появления указанного количества свечей.
Советник перемещает отложенный ордер на указанное количество пунктов после появления указанного количества свечей.WeekFibo
Уровни Фибоначчи предыдущей недели.
cm ea StopOrdersTrendLine
Советник ставит отложенный ордер на определенном расстоянии от трендовой линии. И тралит его вдоль нее.Reaction
Без индикаторный торговый робот.