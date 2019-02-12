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TrendDeMarker_v1 - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор:
TrendLaboratory Ltd.
Осциллятор DeMarker с двумя сигнальными линиями.
//+----------------------------------------------+ //| Входные параметры индикатора | //+----------------------------------------------+ input uint MFIPeriod=14; input uint FastMAPeriod=9; input ENUM_MA_METHOD FastMAType=MODE_EMA; input uint SlowMAPeriod=45; input ENUM_MA_METHOD SlowMAType=MODE_EMA; input int Shift=0; // сдвиг индикатора по горизонтали в барах
Рис.1. Индикатор TrendDeMarker_v1
TrendMFI_v1_HTF
Индикатор TrendMFI_v1 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрахTrendMFI_v1
Осциллятор MFI с двумя сигнальными линиями
TrendDeMarker_v1_HTF
Индикатор TrendDeMarker_v1 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрахPivot Points EA
Торговая система по Pivot Point. Работа с графическими объектами OBJ_HLINE.