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Индикаторы

TrendDeMarker_v1 - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
Просмотров:
3180
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
Обновлен:
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Реальный автор:

TrendLaboratory Ltd.

Осциллятор DeMarker с двумя сигнальными линиями.

//+----------------------------------------------+
//| Входные параметры индикатора                 |
//+----------------------------------------------+
input uint                 MFIPeriod=14;
input uint                 FastMAPeriod=9;
input  ENUM_MA_METHOD      FastMAType=MODE_EMA;
input uint                 SlowMAPeriod=45;
input  ENUM_MA_METHOD      SlowMAType=MODE_EMA;
input int                  Shift=0; // сдвиг индикатора по горизонтали в барах

 

Рис.1. Индикатор TrendDeMarker_v1

Рис.1. Индикатор TrendDeMarker_v1

TrendMFI_v1_HTF TrendMFI_v1_HTF

Индикатор TrendMFI_v1 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

TrendMFI_v1 TrendMFI_v1

Осциллятор MFI с двумя сигнальными линиями

TrendDeMarker_v1_HTF TrendDeMarker_v1_HTF

Индикатор TrendDeMarker_v1 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

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