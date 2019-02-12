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TrendDeMarker_v1_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор TrendDeMarker_v1 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора TrendDeMarker_v1.ex5.
Рис.1. Индикатор TrendDeMarker_v1_HTF
TrendDeMarker_v1
Осциллятор DeMarker с двумя сигнальными линиямиTrendMFI_v1_HTF
Индикатор TrendMFI_v1 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах
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Торговая система по Pivot Point. Работа с графическими объектами OBJ_HLINE.Trailing Current Symbol
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