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Индикаторы

TrendDeMarker_v1_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
Просмотров:
3290
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор TrendDeMarker_v1 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора TrendDeMarker_v1.ex5.


Рис.1. Индикатор TrendMFI_v1_HTF

Рис.1. Индикатор TrendDeMarker_v1_HTF

TrendDeMarker_v1 TrendDeMarker_v1

Осциллятор DeMarker с двумя сигнальными линиями

TrendMFI_v1_HTF TrendMFI_v1_HTF

Индикатор TrendMFI_v1 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

Pivot Points EA Pivot Points EA

Торговая система по Pivot Point. Работа с графическими объектами OBJ_HLINE.

Trailing Current Symbol Trailing Current Symbol

Трейлинг на текущем символе.