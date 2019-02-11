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Tick rate - эксперт для MetaTrader 5

Hammerlights
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
3366
Рейтинг:
(24)
Опубликован:
Обновлен:
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Автор идеи - Владимир

автор кода mq5 - barabashkakvn

Для получения тиков используется функция CopyTicksRange.

Внимание: тестировать и оптимизировать ТОЛЬКО в режиме "Каждый тик на основе реальных тиков"!

Принцип работы

Если за последние Time секунд цена поднялась на Distance - это сигнал к открытию BUY, если же наоборот - цена упала на Distance - это сигнал к открытию SELL. 

Трейлинг и поиск торгового сигнала может срабатывать или через N- секунд или только в момент рождения нового бара. Интервал Трейлинга задаётся в Trailing, а интервал поиска торговых сигналов в Search signals. Для этих двух параметров общее правило: если интервал задать меньше чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно "10" - это означает работу каждые "10" секунд.

По умолчанию параметры Only one positions и Close opposite выставлены в "true" (описание параметров ниже).


Торговые настройки

В советнике можно как включать так и выключать уровни Take ProfitStop Loss и Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0".


Управление размером позиции (расчёт лота)

Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").


Дополнительные возможности

    • Only one positions - в рынке всегда только одна позиция
    • Reverse - переворот торгового сигнала
    • Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала


    EURUSD, H1:

    Tick rate

    TrendRSI_v1_HTF TrendRSI_v1_HTF

    Индикатор TrendRSI_v1 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

    UltraRSI_HTF UltraRSI_HTF

    Индикатор UltraRSI с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

    Fenicks Fenicks

    Небольшая сетка из Limit Отложенных ордеров.

    Option Theoretical Price Chart Option Theoretical Price Chart

    Индикатор строит график теоретической цены Опциона.