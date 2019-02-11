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Tick rate - эксперт для MetaTrader 5
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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Автор идеи - Владимир
автор кода mq5 - barabashkakvn
Для получения тиков используется функция CopyTicksRange.
Внимание: тестировать и оптимизировать ТОЛЬКО в режиме "Каждый тик на основе реальных тиков"!
Принцип работы
Если за последние Time секунд цена поднялась на Distance - это сигнал к открытию BUY, если же наоборот - цена упала на Distance - это сигнал к открытию SELL.
Трейлинг и поиск торгового сигнала может срабатывать или через N- секунд или только в момент рождения нового бара. Интервал Трейлинга задаётся в Trailing, а интервал поиска торговых сигналов в Search signals. Для этих двух параметров общее правило: если интервал задать меньше чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно "10" - это означает работу каждые "10" секунд.
По умолчанию параметры Only one positions и Close opposite выставлены в "true" (описание параметров ниже).
Торговые настройки
В советнике можно как включать так и выключать уровни Take Profit, Stop Loss и Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0".
Управление размером позиции (расчёт лота)
Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").
Дополнительные возможности
- Only one positions - в рынке всегда только одна позиция
- Reverse - переворот торгового сигнала
- Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала
EURUSD, H1:
Индикатор TrendRSI_v1 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрахUltraRSI_HTF
Индикатор UltraRSI с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах
Небольшая сетка из Limit Отложенных ордеров.Option Theoretical Price Chart
Индикатор строит график теоретической цены Опциона.