Автор идеи - Владимир

автор кода mq5 - barabashkakvn

Для получения тиков используется функция CopyTicksRange.

Внимание: тестировать и оптимизировать ТОЛЬКО в режиме "Каждый тик на основе реальных тиков"!

Принцип работы



Если за последние Time секунд цена поднялась на Distance - это сигнал к открытию BUY, если же наоборот - цена упала на Distance - это сигнал к открытию SELL.

Трейлинг и поиск торгового сигнала может срабатывать или через N- секунд или только в момент рождения нового бара. Интервал Трейлинга задаётся в Trailing, а интервал поиска торговых сигналов в Search signals. Для этих двух параметров общее правило: если интервал задать меньше чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно "10" - это означает работу каждые "10" секунд.

По умолчанию параметры Only one positions и Close opposite выставлены в "true" (описание параметров ниже).





Торговые настройки



В советнике можно как включать так и выключать уровни Take Profit, Stop Loss и Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0".





Управление размером позиции (расчёт лота)

Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").





Дополнительные возможности

Only one positions - в рынке всегда только одна позиция

- в рынке всегда только одна позиция Reverse - переворот торгового сигнала

- переворот торгового сигнала Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала