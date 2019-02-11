Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
TrendRSI_v1_HTF - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2852
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор TrendRSI_v1 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора TrendRSI_v1.ex5.
Рис.1. Индикатор TrendRSI_v1_HTF
UltraRSI_HTF
Индикатор UltraRSI с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрахColorWPR_X20_Cloud_HTF
Индикатор ColorWPR_X20_Cloud с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах