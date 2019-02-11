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Индикаторы

TrendRSI_v1_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
Просмотров:
2852
Рейтинг:
(7)
Опубликован:
Обновлен:
\MQL5\Indicators\
TrendRSI_v1.mq5 (9.08 KB) просмотр
TrendRSI_v1_HTF.mq5 (23.85 KB) просмотр
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Индикатор TrendRSI_v1 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора TrendRSI_v1.ex5.


Рис.1. Индикатор TrendRSI_v1_HTF

Рис.1. Индикатор TrendRSI_v1_HTF

UltraRSI_HTF UltraRSI_HTF

Индикатор UltraRSI с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

ColorWPR_X20_Cloud_HTF ColorWPR_X20_Cloud_HTF

Индикатор ColorWPR_X20_Cloud с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

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