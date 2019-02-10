CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

ADX_ROC_Heatmap - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
Просмотров:
3493
Рейтинг:
(7)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Информационно-сигнальный индикатор ADX ROC Heatmap. Сделан на основе индикатора ADX ROC Oscillator, и отображает в отдельном окне графика его  состояние.

Имеет четыре настраиваемых параметра:

  • ADX period - период расчёта ADX индикатора ADX ROC Oscillator
  • ROC period - период расчёта скорости изменения рынка индикатора ADX ROC Oscillator
  • Fast threshold - порог "быстрого рынка" индикатора ADX ROC Oscillator
  • Slow threshold - порог "медленного рынка" индикатора ADX ROC Oscillator

Для работы не требуется наличие установленного ADX ROC Oscillator - он рассчитывается индикатором самостоятельно.

Рис.1. ADX ROC Heatmap


Рис.2. ADX ROC Heatmap + ADX ROC Oscillator

MAGNUS_Cycles MAGNUS_Cycles

Индикатор MAGNUS Cycles

MACD_Stochastic_Overlay MACD_Stochastic_Overlay

Индикатор MACD/Stochastic Overlay

ADX_ROC_Oscillator ADX_ROC_Oscillator

Индикатор ADX ROC Oscillator

Three_MA_Trend_Continuation Three_MA_Trend_Continuation

Индикатор Three MA Trend Continuation