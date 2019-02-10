Информационно-сигнальный индикатор ADX ROC Heatmap. Сделан на основе индикатора ADX ROC Oscillator, и отображает в отдельном окне графика его состояние.

Имеет четыре настраиваемых параметра:

ADX period - период расчёта ADX индикатора ADX ROC Oscillator

- период расчёта ADX индикатора ADX ROC Oscillator ROC period - период расчёта скорости изменения рынка индикатора ADX ROC Oscillator

- период расчёта скорости изменения рынка индикатора ADX ROC Oscillator Fast threshold - порог "быстрого рынка" индикатора ADX ROC Oscillator

- порог "быстрого рынка" индикатора ADX ROC Oscillator Slow threshold - порог "медленного рынка" индикатора ADX ROC Oscillator

Для работы не требуется наличие установленного ADX ROC Oscillator - он рассчитывается индикатором самостоятельно.



Рис.1. ADX ROC Heatmap





Рис.2. ADX ROC Heatmap + ADX ROC Oscillator