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ADX_ROC_Heatmap - индикатор для MetaTrader 5
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Информационно-сигнальный индикатор ADX ROC Heatmap. Сделан на основе индикатора ADX ROC Oscillator, и отображает в отдельном окне графика его состояние.
Имеет четыре настраиваемых параметра:
- ADX period - период расчёта ADX индикатора ADX ROC Oscillator
- ROC period - период расчёта скорости изменения рынка индикатора ADX ROC Oscillator
- Fast threshold - порог "быстрого рынка" индикатора ADX ROC Oscillator
- Slow threshold - порог "медленного рынка" индикатора ADX ROC Oscillator
Для работы не требуется наличие установленного ADX ROC Oscillator - он рассчитывается индикатором самостоятельно.
Рис.1. ADX ROC Heatmap
Рис.2. ADX ROC Heatmap + ADX ROC Oscillator
MAGNUS_Cycles
Индикатор MAGNUS CyclesMACD_Stochastic_Overlay
Индикатор MACD/Stochastic Overlay
ADX_ROC_Oscillator
Индикатор ADX ROC OscillatorThree_MA_Trend_Continuation
Индикатор Three MA Trend Continuation