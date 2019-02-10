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MAGNUS_Cycles - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор MAGNUS Cycles разработанный для биткоин, поможет определить зоны торговли с наибольшей вероятностью смены тенденции и хорошим направленным движением.
Имеет пять настраиваемых параметров:
- Period - период расчёта
- Primary smoothing - период первичного сглаживания
- Secondary smoothing - период вторичного сглаживания
- Overbought - уровень перекупленности
- Oversold - уровень перепроданности
Расчёт:
Magnus Cicles = 100.0 * (Close - MaxHigh) / (MaxHigh - MinLow)
Smooth1 = SMA(Magnus Cicles, Primary smoothing)
Smooth2 = SMA(Magnus Cicles, Secondary smoothing)
где:
MaxHigh, MinLow - минимальные цены High и Low в диапазоне Period
Рекомендуемые значения для биткоин: D1: 92, 21, 96; W1: 13, 5, 12
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