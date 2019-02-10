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Индикаторы

MAGNUS_Cycles - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
Просмотров:
4494
Рейтинг:
(9)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор MAGNUS Cycles разработанный для биткоин, поможет определить зоны торговли с наибольшей вероятностью смены тенденции и хорошим направленным движением.

Имеет пять настраиваемых параметров:

  • Period - период расчёта
  • Primary smoothing - период первичного сглаживания
  • Secondary smoothing - период вторичного сглаживания
  • Overbought - уровень перекупленности
  • Oversold - уровень перепроданности

Расчёт:

Magnus Cicles = 100.0 * (Close - MaxHigh) / (MaxHigh - MinLow)
Smooth1 = SMA(Magnus Cicles, Primary smoothing)
Smooth2 = SMA(Magnus Cicles, Secondary smoothing)

где:

MaxHigh, MinLow - минимальные цены High и Low в диапазоне Period

Рекомендуемые значения для биткоин: D1: 92, 21, 96; W1: 13, 5, 12




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