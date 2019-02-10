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Индикаторы

MACD_Stochastic_Overlay - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
Просмотров:
5087
Рейтинг:
(9)
Опубликован:
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Индикатор MACD/Stochastic Overlay рисует цветные свечи в зависимости от взаимного расположения линий MACD и Stochastic Oscillator.

Имеет девять настраиваемых параметров:

  • MACD Fast EMA period - период расчёта быстрой EMA MACD
  • MACD Slow EMA period - период расчёта медленной EMA MACD
  • MACD SMA period - период расчёта сигнальной SMA MACD
  • MACD Applied price - цена расчёта MACD
  • Stochastic Period %K - период расчёта линии %K Stochastic
  • Stochastic Period %D - период расчёта линии %D Stochastic
  • Stochastic Slowing - период расчёта замедления Stochastic
  • Stochastic Method - метод расчёта Stochastic
  • Stochastic Price field - цены расчёта Stochastic
  • Если STO > PrevSTO и MACD > PrevMACD
    Оба направлены вверх, рисуется свеча зелёного цвета
  • Если STO < PrevSTO и MACD < PrevMACD
    Оба направлены вниз, рисуется свеча красного цвета
  • Иначе
    Рисуется свеча серого цвета

где:

MACD - главная линия индикатора MACD
PrevMACD - главная линия индикатора MACD на прошлом баре

STO - главная линия индикатора Stochastic Oscillator
PrevSTO - главная линия индикатора Stochastic Oscillator на прошлом баре

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