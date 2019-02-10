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MACD_Stochastic_Overlay - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор MACD/Stochastic Overlay рисует цветные свечи в зависимости от взаимного расположения линий MACD и Stochastic Oscillator.
Имеет девять настраиваемых параметров:
- MACD Fast EMA period - период расчёта быстрой EMA MACD
- MACD Slow EMA period - период расчёта медленной EMA MACD
- MACD SMA period - период расчёта сигнальной SMA MACD
- MACD Applied price - цена расчёта MACD
- Stochastic Period %K - период расчёта линии %K Stochastic
- Stochastic Period %D - период расчёта линии %D Stochastic
- Stochastic Slowing - период расчёта замедления Stochastic
- Stochastic Method - метод расчёта Stochastic
- Stochastic Price field - цены расчёта Stochastic
- Если STO > PrevSTO и MACD > PrevMACD
Оба направлены вверх, рисуется свеча зелёного цвета
- Если STO < PrevSTO и MACD < PrevMACD
Оба направлены вниз, рисуется свеча красного цвета
- Иначе
Рисуется свеча серого цвета
где:
MACD - главная линия индикатора MACD
PrevMACD - главная линия индикатора MACD на прошлом баре
STO - главная линия индикатора Stochastic Oscillator
PrevSTO - главная линия индикатора Stochastic Oscillator на прошлом баре
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