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ADX_ROC_Oscillator - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор-осциллятор ADX ROC Oscillator определяет скорость изменения рынка на основе данных стандартного индикатора ADX.
Имеет четыре настраиваемых параметра:
- ADX period - период расчёта ADX
- ROC period - период расчёта скорости изменения рынка
- Fast threshold - порог "быстрого рынка"
- Slow threshold - порог "медленного рынка"
Расчёт:
ADXROC = ADX - PrevADX
где:
ADX - ADX(ADX period)
PrevADX - ADX(ADX period) ROC period баров назад
- Если ADXROC >= Fast threshold
Рынок быстрый - столбцы гистограммы зелёного цвета
- Если ADXROC <= Slow threshold
Рынок медленный - столбцы гистограммы красного цвета
- Иначе
Рынок умеренный - столбцы гистограммы синего цвета
ADX_ROC_Heatmap
Индикатор ADX ROC HeatmapMAGNUS_Cycles
Индикатор MAGNUS Cycles
Three_MA_Trend_Continuation
Индикатор Three MA Trend ContinuationANN_Strategy_HTF_Indicator
Индикатор ANN Strategy HTF Indicator