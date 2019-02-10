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Индикаторы

ADX_ROC_Oscillator - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
Просмотров:
4299
Рейтинг:
(7)
Опубликован:
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Индикатор-осциллятор ADX ROC Oscillator определяет скорость изменения рынка на основе данных стандартного индикатора ADX.

Имеет четыре настраиваемых параметра:

  • ADX period - период расчёта ADX
  • ROC period - период расчёта скорости изменения рынка
  • Fast threshold - порог "быстрого рынка"
  • Slow threshold - порог "медленного рынка"

Расчёт:

ADXROC = ADX - PrevADX

где:

ADX - ADX(ADX period)
PrevADX - ADX(ADX period) ROC period баров назад

  • Если ADXROC >= Fast threshold
    Рынок быстрый - столбцы гистограммы зелёного цвета
  • Если ADXROC <= Slow threshold
    Рынок медленный - столбцы гистограммы красного цвета
  • Иначе
    Рынок умеренный - столбцы гистограммы синего цвета

ADX_ROC_Heatmap ADX_ROC_Heatmap

Индикатор ADX ROC Heatmap

MAGNUS_Cycles MAGNUS_Cycles

Индикатор MAGNUS Cycles

Three_MA_Trend_Continuation Three_MA_Trend_Continuation

Индикатор Three MA Trend Continuation

ANN_Strategy_HTF_Indicator ANN_Strategy_HTF_Indicator

Индикатор ANN Strategy HTF Indicator