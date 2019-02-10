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Three_MA_Trend_Continuation - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Three MA Trend Continuation - сигнальный индикатор на основе сравнения взаимного расположения трёх скользящих средних. Ставит сигнальные указатели на открытие/закрытие длинной/короткой позиций.
Имеет девять настраиваемых параметров:
- First MA period - период расчёта первой МА
- First MA method - метод расчёта первой МА
- Second MA period - период расчёта второй МА
- Second MA method - метод расчёта второй МА
- Third MA period - период расчёта третьей МА
- Third MA method - метод расчёта третьей МА
- Show alerts - использовать алерты для оповещения о сигналах
- Send mail - отсылать сообщения на почту
- Send push-notifications - отсылать push-оповещения на мобильное устройство
Сигналы:
- Если Close > MA1 и Close > MA2 и Close > MA3
Сигнал открытия длинной позиции
- Если Close < MA1 и Close < MA2 и Close > MA3
Сигнал закрытия длинной позиции
- Если Close < MA1 и Close < MA2 и Close < MA3
Сигнал открытия короткой позиции
- Если Close > MA1 и Close > MA2 и Close < MA3
Сигнал закрытия короткой позиции
ADX_ROC_Oscillator
Индикатор ADX ROC OscillatorADX_ROC_Heatmap
Индикатор ADX ROC Heatmap
ANN_Strategy_HTF_Indicator
Индикатор ANN Strategy HTF IndicatorANN_Strategy_Indicator
Индикатор ANN Strategy Indicator