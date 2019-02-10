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Индикаторы

Three_MA_Trend_Continuation - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
Просмотров:
5180
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
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Индикатор Three MA Trend Continuation - сигнальный индикатор на основе сравнения взаимного расположения трёх скользящих средних. Ставит сигнальные указатели на открытие/закрытие длинной/короткой позиций.

Имеет девять настраиваемых параметров:

  • First MA period - период расчёта первой МА
  • First MA method - метод расчёта первой МА
  • Second MA period - период расчёта второй МА
  • Second MA method - метод расчёта второй МА
  • Third MA period - период расчёта третьей МА
  • Third MA method - метод расчёта третьей МА
  • Show alerts - использовать алерты для оповещения о сигналах
  • Send mail - отсылать сообщения на почту
  • Send push-notifications - отсылать push-оповещения на мобильное устройство

Сигналы:

  • Если Close > MA1 и Close > MA2 и Close > MA3
    Сигнал открытия длинной позиции
  • Если Close < MA1 и Close < MA2 и Close > MA3
    Сигнал закрытия длинной позиции
  • Если Close < MA1 и Close < MA2 и Close < MA3
    Сигнал открытия короткой позиции
  • Если Close > MA1 и Close > MA2 и Close < MA3
    Сигнал закрытия короткой позиции




ADX_ROC_Oscillator ADX_ROC_Oscillator

Индикатор ADX ROC Oscillator

ADX_ROC_Heatmap ADX_ROC_Heatmap

Индикатор ADX ROC Heatmap

ANN_Strategy_HTF_Indicator ANN_Strategy_HTF_Indicator

Индикатор ANN Strategy HTF Indicator

ANN_Strategy_Indicator ANN_Strategy_Indicator

Индикатор ANN Strategy Indicator