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Индикаторы

Bull_Bear_Bar - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
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Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
Просмотров:
6396
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
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Индикатор Bull Bear Bar окрашивает свечи в соответствии с положением цены закрытия свечи в пределах указанной области диапазона свечи:

  1. Закрытие в верхней части 1/4 диапазона бара.
  2. Закрытие в верхней части 1/3 бара.
  3. Закрытие в середине 1/3 бара.
  4. Закрытие в нижней части 1/3 бара.
  5. Закрытие в нижней части 1/4 бара.

Имеет пять настраиваемых параметров:

  • Top 1/4 Color - цвет свечи, с ценой закрытия в верхней части 1/4 диапазона бара
  • Top Third Color - цвет свечи, с ценой закрытия в верхней части 1/3 диапазона бара
  • Mid Third Color - цвет свечи, с ценой закрытия в середине 1/3 диапазона бара
  • Bottom Third Color - цвет свечи, с ценой закрытия в нижней части 1/3 диапазона бара
  • Bottom 1/4 color - цвет свечи, с ценой закрытия в нижней части 1/4 диапазона бара










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