Индикатор Bull Bear Bar окрашивает свечи в соответствии с положением цены закрытия свечи в пределах указанной области диапазона свечи:

Закрытие в верхней части 1/4 диапазона бара. Закрытие в верхней части 1/3 бара. Закрытие в середине 1/3 бара. Закрытие в нижней части 1/3 бара. Закрытие в нижней части 1/4 бара.

Имеет пять настраиваемых параметров: Top 1/4 Color - цвет свечи, с ценой закрытия в верхней части 1/4 диапазона бара

- цвет свечи, с ценой закрытия в верхней части 1/4 диапазона бара Top Third Color - цвет свечи, с ценой закрытия в верхней части 1/3 диапазона бара

- цвет свечи, с ценой закрытия в верхней части 1/3 диапазона бара Mid Third Color - цвет свечи, с ценой закрытия в середине 1/3 диапазона бара

- цвет свечи, с ценой закрытия в середине 1/3 диапазона бара Bottom Third Color - цвет свечи, с ценой закрытия в нижней части 1/3 диапазона бара

- цвет свечи, с ценой закрытия в нижней части 1/3 диапазона бара Bottom 1/4 color - цвет свечи, с ценой закрытия в нижней части 1/4 диапазона бара

































