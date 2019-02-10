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Bull_Bear_Bar - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Bull Bear Bar окрашивает свечи в соответствии с положением цены закрытия свечи в пределах указанной области диапазона свечи:
- Закрытие в верхней части 1/4 диапазона бара.
- Закрытие в верхней части 1/3 бара.
- Закрытие в середине 1/3 бара.
- Закрытие в нижней части 1/3 бара.
- Закрытие в нижней части 1/4 бара.
Имеет пять настраиваемых параметров:
- Top 1/4 Color - цвет свечи, с ценой закрытия в верхней части 1/4 диапазона бара
- Top Third Color - цвет свечи, с ценой закрытия в верхней части 1/3 диапазона бара
- Mid Third Color - цвет свечи, с ценой закрытия в середине 1/3 диапазона бара
- Bottom Third Color - цвет свечи, с ценой закрытия в нижней части 1/3 диапазона бара
- Bottom 1/4 color - цвет свечи, с ценой закрытия в нижней части 1/4 диапазона бара
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