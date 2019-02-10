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FX_FISH_2MA - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор-осциллятор Forex Fish 2MA - осциллятор на основе преобразования Фишера. Рисует гистограмму и две сигнальные линии. В данной версии ставит на графике цены сигнальные метки входа/выхода из позиций.
Имеет шестнадцать настраиваемых параметров:
- Period - период расчёта
- Applied price - цена расчёта
- First MA period - период расчёта первой МА
- Second MA period - период расчёта второй МА
- First MA method - метод расчёта первой МА
- Second MA method - метод расчёта второй МА
- Threshold - порог срабатывания
- Reverse signals - инверсия сигналов
- Show signal descriptions - отображать на графике цены описания сигналов
- Entry Buy color - цвет описания входа в длинную позицию
- Exit Buy color - цвет описания выхода из длинной позиции
- Entry Sell color - цвет описания входа в короткую позицию
- Exit Sell color - цвет описания выхода из короткой позиции
- Use alerts - оповещать о сигналах индикатора алертами
- Send mail - отправлять сообщения на почту
- Send push-notifications - отправлять push-оповещения на мобильное устройство
Bull_Bear_Bar
Индикатор Bull Bear BarSqueeze_Momentum
Индикатор Squeeze Momentum
Period_Open_Line
Индикатор Period Open LineAFBSR_BreakoutAlert
Индикатор Advanced Fractals Become Support/Resistance Breakout Alerts