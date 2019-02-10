Индикатор-осциллятор Forex Fish 2MA - осциллятор на основе преобразования Фишера. Рисует гистограмму и две сигнальные линии. В данной версии ставит на графике цены сигнальные метки входа/выхода из позиций.

Имеет шестнадцать настраиваемых параметров:

Period - период расчёта

- период расчёта Applied price - цена расчёта

- цена расчёта First MA period - период расчёта первой МА

- период расчёта первой МА Second MA period - период расчёта второй МА

- период расчёта второй МА First MA method - метод расчёта первой МА

- метод расчёта первой МА Second MA method - метод расчёта второй МА

- метод расчёта второй МА Threshold - порог срабатывания



- порог срабатывания Reverse signals - инверсия сигналов

- инверсия сигналов Show signal descriptions - отображать на графике цены описания сигналов

- отображать на графике цены описания сигналов Entry Buy color - цвет описания входа в длинную позицию

- цвет описания входа в длинную позицию Exit Buy color - цвет описания выхода из длинной позиции

- цвет описания выхода из длинной позиции Entry Sell color - цвет описания входа в короткую позицию

- цвет описания входа в короткую позицию Exit Sell color - цвет описания выхода из короткой позиции

- цвет описания выхода из короткой позиции Use alerts - оповещать о сигналах индикатора алертами

- оповещать о сигналах индикатора алертами Send mail - отправлять сообщения на почту

- отправлять сообщения на почту Send push-notifications - отправлять push-оповещения на мобильное устройство