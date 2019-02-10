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Индикаторы

FX_FISH_2MA - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
Просмотров:
6571
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
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Индикатор-осциллятор Forex Fish 2MA - осциллятор на основе преобразования Фишера. Рисует гистограмму и две сигнальные линии. В данной версии ставит на графике цены сигнальные метки входа/выхода из позиций.

Имеет шестнадцать настраиваемых параметров:

  • Period - период расчёта
  • Applied price - цена расчёта
  • First MA period - период расчёта первой МА
  • Second MA period - период расчёта второй МА
  • First MA method - метод расчёта первой МА
  • Second MA method - метод расчёта второй МА
  • Threshold - порог срабатывания
  • Reverse signals - инверсия сигналов
  • Show signal descriptions - отображать на графике цены описания сигналов
  • Entry Buy color - цвет описания входа в длинную позицию
  • Exit Buy color - цвет описания выхода из длинной позиции
  • Entry Sell color - цвет описания входа в короткую позицию
  • Exit Sell color - цвет описания выхода из короткой позиции
  • Use alerts - оповещать о сигналах индикатора алертами
  • Send mail - отправлять сообщения на почту
  • Send push-notifications - отправлять push-оповещения на мобильное устройство



Bull_Bear_Bar Bull_Bear_Bar

Индикатор Bull Bear Bar

Squeeze_Momentum Squeeze_Momentum

Индикатор Squeeze Momentum

Period_Open_Line Period_Open_Line

Индикатор Period Open Line

AFBSR_BreakoutAlert AFBSR_BreakoutAlert

Индикатор Advanced Fractals Become Support/Resistance Breakout Alerts