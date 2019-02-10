Индикатор Period Open Line - простой пример получения цен открытия бара любого таймфрейма от минуток до года. Рисует линию по ценам открытия выбранного таймфрейма.



Имеет один настраиваемый параметр:

Timeframe - таймфрейм, по которому нужно получать цены открытия.