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Индикаторы

Period_Open_Line - индикатор для MetaTrader 5

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Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
Просмотров:
6372
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
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Индикатор Period Open Line - простой пример получения цен открытия бара любого таймфрейма от минуток до года. Рисует линию по ценам открытия выбранного таймфрейма.

Имеет один настраиваемый параметр:

  • Timeframe - таймфрейм, по которому нужно получать цены открытия.

Рис.1. Линия по ценам открытия года на недельном графике


Рис.2. Линия по ценам открытия месяца на недельном графике


Рис.3. Линия по ценам открытия дней на часовом графике


FX_FISH_2MA FX_FISH_2MA

Индикатор Forex Fish 2MA

Bull_Bear_Bar Bull_Bear_Bar

Индикатор Bull Bear Bar

AFBSR_BreakoutAlert AFBSR_BreakoutAlert

Индикатор Advanced Fractals Become Support/Resistance Breakout Alerts

Strength_Osc Strength_Osc

Индикатор MA, MACD or Stochastic strength