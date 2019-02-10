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Period_Open_Line - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Period Open Line - простой пример получения цен открытия бара любого таймфрейма от минуток до года. Рисует линию по ценам открытия выбранного таймфрейма.
Имеет один настраиваемый параметр:
- Timeframe - таймфрейм, по которому нужно получать цены открытия.
Рис.1. Линия по ценам открытия года на недельном графике
Рис.2. Линия по ценам открытия месяца на недельном графике
Рис.3. Линия по ценам открытия дней на часовом графике
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