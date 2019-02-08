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HA_Delta - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор-осциллятор Heiken Ashi Delta отображает разницу между заданными ценами свечей Heiken Ashi и сигнальную линию.
Имеет четыре настраиваемых параметра:
- Period - период расчёта разницы
- Smoothing period - период расчёта сигнальной линии
- Smoothing method - метод расчёта сигнальной линии
- Heiken Ashi applied price - сравниваемые цены Heiken Ashi
Расчёт:
Delta = HA - RangeHA
Average = AvgDelta
где:
HA - Heiken Ashi(Heiken Ashi applied price)
RangeHA - HA Period баров назад
AvgDelta - MA(Delta, Smoothing period, Smoothing method)
Рис.1. Heiken Ashi Delta. Period = 1
Рис.2. Heiken Ashi Delta. Period = 20
RSI_Donchian
Индикатор RSI DonchianGannZIGZAG_Fibo_Grand_x7_Stat_Full_Line
Индикатор GannZIGZAG_Fibo_Grand_xN_Stat с тремя дополнительными Фибо-секторами, построенный всех коленах зигзага
CAM
Индикатор Coordinated ADX and MACDMTF_Price_Bar
Индикатор Multi Time Frame Price Bar