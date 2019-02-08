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Индикаторы

HA_Delta - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
Просмотров:
3875
Рейтинг:
(7)
Опубликован:
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Индикатор-осциллятор Heiken Ashi Delta отображает разницу между заданными ценами свечей Heiken Ashi и сигнальную линию.

Имеет четыре настраиваемых параметра:

  • Period - период расчёта разницы
  • Smoothing period - период расчёта сигнальной линии
  • Smoothing method - метод расчёта сигнальной линии
  • Heiken Ashi applied price - сравниваемые цены Heiken Ashi

Расчёт:

Delta = HA - RangeHA
Average = AvgDelta

где:

HA - Heiken Ashi(Heiken Ashi applied price)
RangeHA  - HA Period баров назад
AvgDelta - MA(Delta, Smoothing period, Smoothing method)

Рис.1. Heiken Ashi Delta. Period = 1


Рис.2. Heiken Ashi Delta. Period = 20


RSI_Donchian RSI_Donchian

Индикатор RSI Donchian

GannZIGZAG_Fibo_Grand_x7_Stat_Full_Line GannZIGZAG_Fibo_Grand_x7_Stat_Full_Line

Индикатор GannZIGZAG_Fibo_Grand_xN_Stat с тремя дополнительными Фибо-секторами, построенный всех коленах зигзага

CAM CAM

Индикатор Coordinated ADX and MACD

MTF_Price_Bar MTF_Price_Bar

Индикатор Multi Time Frame Price Bar