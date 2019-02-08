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GannZIGZAG_Fibo_Grand_x7_Stat_Full_Line - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор GannZIGZAG_Fibo_Grand_xN_Stat с тремя дополнительными Фибо-секторами в виде линий, построенный всех коленах зигзага.
Рис.1. Индикатор GannZIGZAG_Fibo_Grand_x7_Stat_Full_Line
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