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Индикаторы

GannZIGZAG_Fibo_Grand_x7_Stat_Full_Line - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
Просмотров:
2303
Рейтинг:
(7)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор GannZIGZAG_Fibo_Grand_xN_Stat с тремя дополнительными  Фибо-секторами в виде линий, построенный всех коленах зигзага.


Рис.1. Индикатор GannZIGZAG_Fibo_Grand_x7_Stat_Full_Line
Рис.1. Индикатор GannZIGZAG_Fibo_Grand_x7_Stat_Full_Line

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