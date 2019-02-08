CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

RSI_Donchian - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
Просмотров:
3491
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор Donchian channel based on RSI - канал Дончиана, построенный на данных RSI.

Имеет четыре настраиваемых параметра:

  • RSI period - период расчёта RSI
  • DChannel period - период расчёта канала
  • RSI overbought - уровень перекупленности RSI
  • RSI oversold - уровень перепроданности RSI

Расчёт:

Top    = MaxRSI
Bottom = MinRSI
Middle =(Top + Bottom) / 2.0

где:

MaxRSI, MinRSI - максимальное и минимальное значения RSI в диапазоне DChannel period

GannZIGZAG_Fibo_Grand_x7_Stat_Full_Line GannZIGZAG_Fibo_Grand_x7_Stat_Full_Line

Индикатор GannZIGZAG_Fibo_Grand_xN_Stat с тремя дополнительными Фибо-секторами, построенный всех коленах зигзага

AfterEffects 2 AfterEffects 2

Торговый робот по теореме "О наличии памяти (последействия) в случайных последовательностях". Развитие первой версии

HA_Delta HA_Delta

Индикатор Heiken Ashi Delta

CAM CAM

Индикатор Coordinated ADX and MACD