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RSI_Donchian - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Donchian channel based on RSI - канал Дончиана, построенный на данных RSI.
Имеет четыре настраиваемых параметра:
- RSI period - период расчёта RSI
- DChannel period - период расчёта канала
- RSI overbought - уровень перекупленности RSI
- RSI oversold - уровень перепроданности RSI
Расчёт:
Top = MaxRSI
Bottom = MinRSI
Middle =(Top + Bottom) / 2.0
где:
MaxRSI, MinRSI - максимальное и минимальное значения RSI в диапазоне DChannel period
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