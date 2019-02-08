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Breakdown Xonax - эксперт для MetaTrader 5

matrix7
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2209
Рейтинг:
(16)
Опубликован:
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Автор идеи - Bakhytzhan Abzalbekov

автор кода mq5 - barabashkakvn

Принцип работы

Главное: поиск пробоя бара #1 и Трейлинг выполняются одновременно. Можно это делать или через каждые N- секунд (параметр Trailing and signal должен быть больше или равен 10) или только в момент рождения нового бара (параметр Trailing and signal должен быть меньше 10). Если уже позиция, то проверка торгового сигнала не производится.

Breakdown Xonax

Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется. 

Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.

Торговые настройки

В советнике можно как включать так и выключать уровни Stop LossTake Profit и Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0". Трейлинг можно задавать двумя способами:

  • трейлинг с минимальным интервалом в секундах (параметр Trailing and signal должен быть больше или равен "10")
  • трейлинг только в момент рождения нового бара (параметр Trailing and signal должен быть меньше "10")


Дополнительные возможности

    • Only one positions - в рынке всегда только одна позиция
    • Reverse - переворот торгового сигнала
    • Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала

    Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется. 

    Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.


    Управление размером позиции (расчёт лота)

    Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").

    MTF_MCP_ADX_DMI_List MTF_MCP_ADX_DMI_List

    Информационная панель Multitimeframe Multi Currency Pair ADX/DMI Dashboard

    Guppy_Count_Back_Line Guppy_Count_Back_Line

    Индикатор Guppy count back line

    iCCI iRSI Mechanic iCCI iRSI Mechanic

    Стратегия по двум индикаторам (один из них главный, а второй вспомогательный).

    Bullish and Bearish Engulfing 2 Bullish and Bearish Engulfing 2

    Торговля по паттерну "Bullish and Bearish Engulfing". Модификаций первой версии