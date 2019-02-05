Принцип работы



Советник использует индикатор RSI Custom Smoothing и его сигнал

Вершины и основания

Вершины индикатора Relative Strength Index обычно формируются выше 70, а основания — ниже 30, причем они обычно опережают образования вершин и оснований на ценовом графике.

Почему в самом советнике стандартный RSI заменён на пользовательский RSI Custom Smoothing: Во входные параметры были вынесены такие параметры: цвет основной линии индикатора

толщина основной линии индикатора

значения двух уровней индикатора

Для чего были внесены эти изменения: теперь из советника можно управлять уровнями индикатора и его цветом - это особенно удобно при визуальном тестировании. Например в советнике заданы нестандартные уровни: 35 и 75. При использовании индикатора RSI Custom Smoothing советник в режиме визуального тестирования на индикаторе будет отображаться именно уровни 35 и 75. Советник торгует всегда только в сторону позиции. Закрытие может быть или по срабатыванию Стоп лосс или Тейк профит или при поступлении противоположного сигнала. Если поступает несколько сигналов, то может включаться параметр Lot coefficient - коэффициент увеличения (а может и уменьшения) лота. Рассмотрим пример когда выставлен постоянный лот (Money management установлен в Constant lot и размер лота в The value for "Money management" задан как 1.0) и Lot coefficient равен 2.0: Позиции до сигнала Сигнал Позиции после сигнала Примечание Нет позиций BUY BUY 1.0 Открыта первая позиция BUY, если будут ещё сигналы BUY, значит будет увеличиваться лот BUY 1.0 BUY BUY 1.0, BUY 2.0 Теперь две позиции BUY BUY 1.0, BUY 2.0 BUY BUY 1.0, BUY 2.0, BUY 4.0 Теперь три позиции BUY BUY 1.0, BUY 2.0, BUY 4.0 SELL SELL 1.0 При противоположном сигнале сначала были закрыты все BUY позиции и потом сразу открыта позиция SELL Замечу, что параметры Money management и The value for "Money management" действуют только для первой позиции в серии. Если серия продолжается (пример в таблице выше), то лот уже рассчитывается исключительно при помощи Lot coefficient.

Защита от огромного лота

Так как это мартингейл, то вскоре наступает ситуация, когда для очередного открытия уже не хватает маржи. В таком случае торговый приказ отменяется, а все позиции закрываются принудительно. Таким образом при следующем сигнале лот будет уже рассчитан на основе Money management и The value for "Money management".





Торговые настройки



В советнике можно как включать так и выключать уровни Stop Loss, Take Profit и Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0".

Дополнительные возможности

Only one positions - в рынке всегда только одна позиция

- в рынке всегда только одна позиция Reverse - переворот торгового сигнала

Управление размером позиции (расчёт лота)

Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").