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ea cm open 2 stopopders - эксперт для MetaTrader 4

Vladimir Khlystov
Vladimir Khlystov

Vladimir Khlystov

3.8 (31)
Я программист MQL (терминалы MT4 и MT5)
Если Вас интересует автоторговля на форекс, то я могу Вам предложить готовые продукты или написать для Вас робота по Вашей стратегии.
мой сайт
https://cmillion.ru
36 продуктов 192 кода 1 тема 1099 комментариев
Просмотров:
6954
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
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MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

В определенное время (задаётся в параметрах) выставляются два отложенных ордера байстоп и селстоп на расстоянии в пунктах (задается в параметрах level) от текущей цены, с TP и SL в пунктах (задается в параметрах). Далее скрипт тралит стоплосс прибыльной сделки. После срабатывания одного из ордеров и перевода его в безубыток тралом, противоположный ордер удаляется.


Параметры:
  • TimeSet        = D'2017.02.04 14:00'; //Время выставления ордеров, если текущее время больше установленного, то выставляются сразу
  • level             = 10,           //расстояние от текущей цены до ордеров
  • Magic            = 0;            //уникальный номер ордера
  • Lot               = 0.1;          //объем ордеров
  • Stoploss        = 500;         //стоплосс (0-отключен)
  • Takeprofit     = 50;          //тейкпрофит (0-отключен)
  • TrailingStop   = 10,          //трейлингстоп, (0-отключен)
  • TrailingStart  = 1,            //старт трейлинга
  • TrailingStep   = 1;           //шаг трала
  • deleteapp      = true;      //После перевода в безубыток удаляем противоположный ордер

Советы:

  • Обязательно проведите оптимизацию если собираетесь торговать на полном автомате.
  • Советник можно использовать кратковременно в момент новостей. Для этого в нем есть настройка времени работы.

Trailing Stop Trailing Stop

Парочка трейлинг стопов.

Советник для ручной торговли по стратегии парного трейдинга Советник для ручной торговли по стратегии парного трейдинга

Советник открывает позиции по двум парам указанным в панели. И закрывает их при нажатии кнопки CLOSE.

DayFibo DayFibo

Уровни Фибоначчи предыдущего дня.

WeekFibo WeekFibo

Уровни Фибоначчи предыдущей недели.