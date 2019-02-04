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ea cm open 2 stopopders - эксперт для MetaTrader 4
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В определенное время (задаётся в параметрах) выставляются два отложенных ордера байстоп и селстоп на расстоянии в пунктах (задается в параметрах level) от текущей цены, с TP и SL в пунктах (задается в параметрах). Далее скрипт тралит стоплосс прибыльной сделки. После срабатывания одного из ордеров и перевода его в безубыток тралом, противоположный ордер удаляется.
Параметры:
- TimeSet = D'2017.02.04 14:00'; //Время выставления ордеров, если текущее время больше установленного, то выставляются сразу
- level = 10, //расстояние от текущей цены до ордеров
- Magic = 0; //уникальный номер ордера
- Lot = 0.1; //объем ордеров
- Stoploss = 500; //стоплосс (0-отключен)
- Takeprofit = 50; //тейкпрофит (0-отключен)
- TrailingStop = 10, //трейлингстоп, (0-отключен)
- TrailingStart = 1, //старт трейлинга
- TrailingStep = 1; //шаг трала
- deleteapp = true; //После перевода в безубыток удаляем противоположный ордер
Советы:
- Обязательно проведите оптимизацию если собираетесь торговать на полном автомате.
- Советник можно использовать кратковременно в момент новостей. Для этого в нем есть настройка времени работы.
Trailing Stop
Парочка трейлинг стопов.Советник для ручной торговли по стратегии парного трейдинга
Советник открывает позиции по двум парам указанным в панели. И закрывает их при нажатии кнопки CLOSE.