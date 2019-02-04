В определенное время (задаётся в параметрах) выставляются два отложенных ордера байстоп и селстоп на расстоянии в пунктах (задается в параметрах level) от текущей цены, с TP и SL в пунктах (задается в параметрах). Далее скрипт тралит стоплосс прибыльной сделки. После срабатывания одного из ордеров и перевода его в безубыток тралом, противоположный ордер удаляется.







TimeSet = D'2017.02.04 14:00'; //Время выставления ордеров, если текущее время больше установленного, то выставляются сразу

level = 10, //расстояние от текущей цены до ордеров

Magic = 0; //уникальный номер ордера

Lot = 0.1; //объем ордеров

Stoploss = 500; //стоплосс (0-отключен)

Takeprofit = 50; //тейкпрофит (0-отключен)

TrailingStop = 10, //трейлингстоп, (0-отключен)

TrailingStart = 1, //старт трейлинга

TrailingStep = 1; //шаг трала

deleteapp = true; //После перевода в безубыток удаляем противоположный ордер

Советы: