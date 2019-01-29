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Советник для ручной торговли по стратегии парного трейдинга - эксперт для MetaTrader 4
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Советник открывает позиции по двум парам указанным в панели. Также в панели можно выбрать размер лота.
В правой части панели отображается суммарная прибыль по всем открытым позициям.
При нажатии на кнопку CLOSE все позиции закрываются.
Export symbol from MT4 to MT5
Эксперт для переноса настроек и котировок инструмента из MetaTrader 4 в MetaTrader 5.ms-Candle-Index. Индикатор силы направления свечи.
Индикатор определяет индекс направления бара по ценам и ГЭПам/разрывам в них. Является логическим продолжением индикатора ms-Candle.
Trailing Stop
Парочка трейлинг стопов.ea cm open 2 stopopders
Торговля на основе пробития стоп ордеров. С последующим тралом прибыли.