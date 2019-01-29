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Советники

Советник для ручной торговли по стратегии парного трейдинга - эксперт для MetaTrader 4

Vladimir Khlystov
Vladimir Khlystov

Vladimir Khlystov

3.8 (31)
Я программист MQL (терминалы MT4 и MT5)
Если Вас интересует автоторговля на форекс, то я могу Вам предложить готовые продукты или написать для Вас робота по Вашей стратегии.
мой сайт
https://cmillion.ru
36 продуктов 192 кода 1 тема 1099 комментариев
Просмотров:
7295
Рейтинг:
(20)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Советник открывает позиции по двум парам указанным в панели. Также в панели можно выбрать размер лота.

В правой части панели отображается суммарная прибыль по всем открытым позициям.

При нажатии на кнопку CLOSE все позиции закрываются.

cm_EA_PairTrading

Export symbol from MT4 to MT5 Export symbol from MT4 to MT5

Эксперт для переноса настроек и котировок инструмента из MetaTrader 4 в MetaTrader 5.

ms-Candle-Index. Индикатор силы направления свечи. ms-Candle-Index. Индикатор силы направления свечи.

Индикатор определяет индекс направления бара по ценам и ГЭПам/разрывам в них. Является логическим продолжением индикатора ms-Candle.

Trailing Stop Trailing Stop

Парочка трейлинг стопов.

ea cm open 2 stopopders ea cm open 2 stopopders

Торговля на основе пробития стоп ордеров. С последующим тралом прибыли.