Мой вариант самовара трейлинг стоп экспертов.

1. Вариант TSL. Работает аналогично встроенному. И при параметрах по умолчанию ведет себя как встроенный.

В нем добавлены два параметра: размер минимальной прибыли и делитель прибыли сверх уровня срабатывания.

input int BE = 0 ; input double DIV = 1 ; Magic Number по умолчанию равен -1. При этом значении обрабатываются все ордера.

Если BE не равен нулю, то в момент срабатывания стоп лосс устанавливается на расстоянии BE от цены открытия. BE может быть как + так и -.

В эксперте не производится проверка входных параметров, так что самостоятельно выставляйте приемлемые. Например, BE не может быть больше TSL.

Значения параметров в пунктах. Все пункты - это пункты Point(), т.е. сколько их есть на графике. На картинке пункт 0.00001, а не традиционный биржевой.





Делитель DIV замедляет или наоборот ускоряет подтягивание трала к цене. Если DIV==0, то стоп лосс при достижении уровня TSL устанавливается на величину BE и больше не меняется.

В эксперте есть возможность ограничивать частоту срабатывания TSL.

В исходном коде этот кусок закомментирован.

2. Вариант Step_TSL. Добавлен ещё один параметр

input int STEP = 1 ;

После открытия tsl передвигается только после достижения новых дискретных уровней. Например, если STEP==100, TSL==500, то эксперт выставит стоп лосс сначала через 500 пунктов, затем через 600, 700 и т.д.