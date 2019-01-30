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Trailing Stop - эксперт для MetaTrader 4

Dmitrii Troshin
Dmitrii Troshin

Dmitrii Troshin

Работаю на финансовых рынках, иногда пишу статьи и ботов.
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... Сейчас программирование не практикую - ушел в торговлю.
4 статьи 2 кода 5 тем 39 комментариев
Просмотров:
8008
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
Обновлен:
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Мой вариант самовара трейлинг стоп экспертов.

1. Вариант TSL. Работает аналогично встроенному. И при параметрах по умолчанию ведет себя как встроенный.

В нем добавлены два параметра: размер минимальной прибыли и делитель прибыли сверх уровня срабатывания.

input int BE      =0;                         // break-even in Point()
input double DIV  =1;                         // profit divisorMagic Number по умолчанию равен -1. При этом значении обрабатываются все ордера.

Если BE не равен нулю, то в момент срабатывания стоп лосс устанавливается на расстоянии BE от цены открытия. BE может быть как + так и -. 

В эксперте не производится проверка входных параметров, так что самостоятельно выставляйте приемлемые. Например, BE не может быть больше TSL.

Значения параметров в пунктах. Все пункты - это пункты Point(), т.е. сколько их есть на графике. На картинке  пункт 0.00001, а не традиционный биржевой.

 

Делитель DIV замедляет или наоборот ускоряет подтягивание трала к цене. Если DIV==0, то стоп лосс при достижении уровня TSL устанавливается на величину BE и больше не меняется.

В эксперте есть возможность ограничивать частоту срабатывания TSL.

   /* frequnecy limitation ------------+
   static datetime time=0;
   datetime current_time =TimeCurrent();
   if(current_time-time<3) return;
   time =current_time;
   */

В исходном коде этот кусок закомментирован.

2. Вариант Step_TSL. Добавлен ещё один параметр

input int STEP    =1;                            // trailing stop step

После открытия tsl передвигается только после достижения новых дискретных уровней. Например, если STEP==100, TSL==500, то эксперт выставит стоп лосс сначала через 500 пунктов, затем через 600, 700 и т.д.

Советник для ручной торговли по стратегии парного трейдинга Советник для ручной торговли по стратегии парного трейдинга

Советник открывает позиции по двум парам указанным в панели. И закрывает их при нажатии кнопки CLOSE.

Export symbol from MT4 to MT5 Export symbol from MT4 to MT5

Эксперт для переноса настроек и котировок инструмента из MetaTrader 4 в MetaTrader 5.

ea cm open 2 stopopders ea cm open 2 stopopders

Торговля на основе пробития стоп ордеров. С последующим тралом прибыли.

DayFibo DayFibo

Уровни Фибоначчи предыдущего дня.