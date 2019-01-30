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Trailing Stop - эксперт для MetaTrader 4
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Мой вариант самовара трейлинг стоп экспертов.
1. Вариант TSL. Работает аналогично встроенному. И при параметрах по умолчанию ведет себя как встроенный.
В нем добавлены два параметра: размер минимальной прибыли и делитель прибыли сверх уровня срабатывания.
input int BE =0; // break-even in Point() input double DIV =1; // profit divisorMagic Number по умолчанию равен -1. При этом значении обрабатываются все ордера.
Если BE не равен нулю, то в момент срабатывания стоп лосс устанавливается на расстоянии BE от цены открытия. BE может быть как + так и -.
В эксперте не производится проверка входных параметров, так что самостоятельно выставляйте приемлемые. Например, BE не может быть больше TSL.
Значения параметров в пунктах. Все пункты - это пункты Point(), т.е. сколько их есть на графике. На картинке пункт 0.00001, а не традиционный биржевой.
Делитель DIV замедляет или наоборот ускоряет подтягивание трала к цене. Если DIV==0, то стоп лосс при достижении уровня TSL устанавливается на величину BE и больше не меняется.
В эксперте есть возможность ограничивать частоту срабатывания TSL.
/* frequnecy limitation ------------+
static datetime time=0;
datetime current_time =TimeCurrent();
if(current_time-time<3) return;
time =current_time;
*/
В исходном коде этот кусок закомментирован.
2. Вариант Step_TSL. Добавлен ещё один параметр
input int STEP =1; // trailing stop step
После открытия tsl передвигается только после достижения новых дискретных уровней. Например, если STEP==100, TSL==500, то эксперт выставит стоп лосс сначала через 500 пунктов, затем через 600, 700 и т.д.
Советник открывает позиции по двум парам указанным в панели. И закрывает их при нажатии кнопки CLOSE.Export symbol from MT4 to MT5
Эксперт для переноса настроек и котировок инструмента из MetaTrader 4 в MetaTrader 5.
Торговля на основе пробития стоп ордеров. С последующим тралом прибыли.DayFibo
Уровни Фибоначчи предыдущего дня.