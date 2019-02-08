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WeekFibo - индикатор для MetaTrader 4
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Индикатор строит уровни Фибоначчи на экстремумах предыдущей недели.
DayFibo
Уровни Фибоначчи предыдущего дня.ea cm open 2 stopopders
Торговля на основе пробития стоп ордеров. С последующим тралом прибыли.
Movepos - советник перемещает отложенный ордер на указанное количество пунктов после появления указанного количества свечей.
Советник перемещает отложенный ордер на указанное количество пунктов после появления указанного количества свечей.cm ind timebox
Индикатор выделяет временную зону